Hemmingen

Wo soll der neue Spielplatz für Kleinkinder in Hiddestorf entstehen? Bislang war das Eckgrundstück Ostertorstraße/Schulstraße vor dem Gemeindezentrum im Gespräch. Die Nikolaigemeinde würde das Grundstück und bis zu 10.000 Euro bereitstellen.

Gegen den Standort spricht aber unter anderem die Nähe zur Ortsdurchfahrt. Die Stadtverwaltung hat deshalb eine Alternative an der nahe gelegenen Mehrzweckhalle geprüft und kam zu dem Ergebnis, dass die dortige städtische Fläche besser geeignet sei. Sie sei zum Beispiel weiter weg von der Straße und näher an den vorhandenen Spielgeräten für größere und kleinere Kinder – und unterm Strich sogar günstiger.

Kirchenvorstand möchte Spielplatz vor Gemeindezentrum

Der Kirchenvorstand hält jedoch an seinem favorisierten Standort vor dem Gemeindezentrum fest. Bis zum 30. September muss eine Entscheidung her, dann tagt der Rat. Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt diskutiert am Donnerstag, 16. September, über das Vorhaben.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Wegen Corona dürfen nur 15 Zuhörerinnen und Zuhörer teilnehmen. Wer zuerst kommt, darf in den Saal. Weitere Themen sind die Anbindung der Alfred-Bentz-Straße an die alte Bundesstraße 3 in Hemmingen-Westerfeld, ein geplantes Mehrfamilienhaus an der Göttinger Straße 36/38 in Arnum und das Klimaschutz-Aktionsprogramm fürs gesamte Stadtgebiet.

Von Andreas Zimmer