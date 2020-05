Hemmingen-Westerfeld

An der Bundesstraße 3/Ecke Weetzener Landstraße in Hemmingen-Westerfeld soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. In dem Gebäude mit drei Stockwerken sind voraussichtlich 14 Wohnungen geplant. Jede wäre zwischen 60 und 120 Quadratmetern groß. Das Haus mit einer Wohnfläche von insgesamt etwa 1200 Quadratmetern soll ein sogenanntes Staffelgeschoss haben, sodass im obersten Stockwerk Platz für Terrassen ist. Das Areal soll über einen Privatweg erschlossen werden.

So soll das neue Wohnhaus aussehen. Die Visualisierung zeigt den Blick von der Bundesstraße 3. Quelle: Fink und Team Hannover

Anzeige

Auf dem Gelände an der Weetzener Landstraße 113 sieht das Büro Fink und Team aus Hannover einen Spielplatz sowie 14 Parkplätze vor. Geschäftsführer Denis Fink erläuterte auf Anfrage dieser Zeitung, dass die Bauarbeiten wegen des Planverfahrens frühestens im Sommer 2021 beginnen könnten. Das alte Wohnhaus auf dem Grundstück werde abgerissen.

Weitere HAZ+ Artikel

Gebiet soll sich verändern

Wohnen direkt an einer der zurzeit meistbefahrenen Straßen in Hemmingen? Fink verweist darauf, dass sich in dem Gebiet viel verändern werde. „Der Bereich wird aufgewertet“, sagte er. Die B-3-Ortsumgehung werde in einigen Monaten fertig, und die Stadtbahn-Endhaltestelle entstehe in der Nähe des geplanten Neubaus. Die Stadtbahn soll ab Ende 2023 fahren.

Die Visualisierung zeigt das neue Wohnhaus mit Blick von der Weetzener Landstraße aus. Quelle: Fink und Team Hannover

Auch die Stadtverwaltung befürwortet das Projekt, unter anderem wegen der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle. Der Neubau sei eine „Nachverdichtung mit einer attraktiven Wohnanlage in diesem Bereich“, schreibt sie in einer Ratsvorlage.

Ausschuss berät am 14. Mai

Für das Vorhaben muss die Stadt einen Bebauungsplan aufstellen. Darüber berät der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt am Donnerstag, 14. Mai. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt um 19 Uhr im KGS-Forum an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. Wegen der Corona-Pandemie ist die Zahl der Zuhörerplätze auf 15 beschränkt. Wer zuerst kommt, darf hinein.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer