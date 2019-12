Hemmingen-Westerfeld

Rund 3,2 Millionen Menschen benötigen laut der Friedrich-Wolter-Stiftung in Äthiopien dringend eine Augen-Operation, um nicht zu erblinden. „Das Land zählt weltweit mit zu den Gebieten mit den höchsten Blindenraten“, sagt Stiftungsgründer Friedrich Wolter aus Hemmingen. Ursache sei eine infektiöse Trachom-Übertragung durch Fliegen. Dabei ziehe sich das Augenlid nach innen zusammen, sodass die Wimpern verklumpen und die Hornhaut beschädigen. Aber auch Erblindungsprozesse durch den grauen Star, der zum irreparablen grünen Star mutieren kann, seien weit verbreitet. Eine ärztliche Unterversorgung vergrößere die Erblindungsgefahr. „Es gibt nur einen Arzt für 50.000 Menschen“, berichtet Wolter.

Der 75-jährige Tesema Legesa ( links) aus Äthiopien wurde vor vier Monaten am Auge operiert. Bahailu Tamarat, Health Programme Officer mit Schwerpunkt Augenheilkunde bei der Stiftung Menschen für Menschen, kontrolliert das Auge anschließend noch ein Jahr. Quelle: Zeitenspiegel

Daher unterstützt seine Stiftung im Dano-Hochland von Äthiopien gemeinsam mit der Stiftung Menschen für Menschen die Ausbildung von Krankenschwestern und Pflegern für die Durchführung von Trachiasis-Operationen. Damit seien bereits viele Menschen in den Gesundheitszentren vor der Erblindung gerettet worden. „Die Operationen werden unter sehr einfachen Bedingungen mit einer Taschenlampe durchgeführt und dauern in der Regel nur etwa 15 Minuten“, berichtet Wolter.

Stiftung ermöglicht Implantation von 3000 künstlichen Linsen

Zusätzlich unterstützt die gemeinnützige Friedrich-Wolter-Stiftung eine Augenklinik im Westfälischen Kinderdorf Oyoko in Ghana. Auch in diesem Land gibt es laut Wolter eine gravierende Unterversorgung an Augenkliniken. In den vergangenen Jahren hat die Stiftung der Klinik die Implantation von 3.000 künstlichen Linsen sowie Klinikgeräte wie Ultraschallgerät, Laser und Adapter und einen Spaltlampenaufsatz finanziert. Außerdem hat sie mit einem Ambulanz-Transporter dafür gesorgt, dass Patienten aus den 40 bis 50 Kilometer entfernt umliegenden Ortschaften in die Augenklinik gebracht werden, die eine wichtige Funktion in Mittel-Ghana besitzt. Regelmäßig kommen deutsche Ärzte in die Klinik, um Patienten ehrenamtlich zu operieren. „Inzwischen haben zwei Heranwachsende des Westfälischen Kinderdorfs ebenfalls eine ärztliche Ausbildung durchlaufen“, berichtet Wolter.

Die Operationen finden unter einfachsten Bedingungen im Schein einer Taschenlampe statt. Quelle: Privat

Wolter ist für jede Hilfe dankbar

Aber die Not sei noch immer groß. „Laut den Landeszeitungen drohen 300.000 Ghanaer zu erblinden“, sagt der Hemminger. Und in Afrika das Augenlicht zu verlieren, bedeute Arbeitslosigkeit und bittere Armut für den Rest des Lebens. „Mit unserer augenklinischen Projektarbeit in Ghana und im Dano-Hochland wollen wir den Menschen Zuversicht und neue Perspektiven für ihr Leben geben“, sagt Wolter. Dazu sei die Stiftung für jede finanzielle Hilfe dankbar.

Wer helfen will, kann das Projekt mit einer Spende auf das Stiftungs-Spendenkonto IBAN DE90 2507 0070 0015 6455 00, Deutsche Bank Hannover, Stichwort Augenklinik, unterstützen.

Lesen Sie auch

Von Stephanie Zerm