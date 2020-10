Hemmingen

Der Tschad hat mit die höchste Müttersterblichkeit in ganz Afrika. Auch die Sterblichkeit bei Säuglingen und Kindern ist vergleichsweise hoch. So sterben nach Angaben des Hemmingers Friedrich Wolter fast 12 Prozent aller Säuglinge, bevor sie das erste Lebensjahr erreicht haben und 20 Prozent aller Kinder, bevor sie fünf Jahre alt geworden sind. Um das Elend in dem afrikanischen Land zu lindern, unterstützt Wolter mit seiner Stiftung „Für Menschen in Not“ nun ein weiteres Projekt im südlichen Tschad.

Gemeinsam mit der deutschen Gynäkologin Claudia Wahl kläre der Chefarzt des Evangelischen Landkrankenhauses in Koyom, Djekadoum N’Dilta, die Menschen in dem dünn besiedelten ländlichen Gebiet jetzt auch über Themen zur Familienplanung auf, erläutert Wolter. Ziel sei es, die Zahl der durchschnittlichen Geburten von sieben bis acht Kindern pro Familie auf drei bis vier zu reduzieren. „Dies würde den Familien eine bessere Zukunft eröffnen, als wenn sie mehr Kinder haben und dafür öfter mit deren Tod oder dem Tod der Mutter umgehen müssen“, sagt Wolter.

Projekt Familienplanung im Tschad ist auf drei Jahre angelegt

Familienplanung sei bislang im Tschad kein Thema. Nur drei Prozent der Menschen in den fünf südlichen Distrikten, für deren Behandlung das Krankenhaus in Koyom zuständig ist, kümmerten sich um das Themengebiet. Ziel des auf drei Jahre angelegten Projekts sei es, eine Erhöhung auf sechs bis acht Prozent zu erreichen. Zusätzlich kümmern sich die Mediziner um die Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten wie Malaria, Cholera, Aids und Syphilis und klären die Bevölkerung auf.

Der Tschad gehöre zu den ärmsten Staaten der Welt. Rund 80 Prozent der Menschen leben in absoluter Armut, nur 30 Prozent haben einen Zugang zu Gesundheitseinrichtungen.

Regierung finanziert erstmals Assistenzarzt

Um den Ausbau der medizinischen Versorgung im südlichen Tschad voranzutreiben, unterstützt die Hemminger Stiftung Wolter zufolge bereits seit etwa vier Jahren mehrere Projekte des Evangelischen Krankenhauses. Mittlerweile werde die Arbeit des Krankenhauses auch von der Regierung des Tschad anerkannt. Sie habe Chefarzt N’Dilta einen Assistenzarzt zur Seite gestellt und finanziert. „Das ist erstaunlich angesichts der Kürzungen bei den staatlichen Krankenhäusern“, sagt Wolter. Zeitweilig sei N‘Dilta der einzige Arzt im Krankenhaus und damit allein für die medizinische Versorgung von 100.000 Menschen verantwortlich gewesen.

Anfang nächsten Jahres sollen im Krankenhaus bereits ausgebildete Pflegekräfte und Hebammen weiter qualifiziert werden. Dafür fliege der Krankenhausgründer, der deutsche Arzt Dr. Thomas Zürcher, nach Koyom, kündigt Wolter an.

Konto der Stiftung Für Menschen in Not

Um die Aufbauarbeit im Tschad voranzutreiben, benötigt die Stiftung „Für Menschen in Not“ Spenden auf das Konto IBAN DE90 2507 0070 0015 6455 00, Deutsche Bank Hannover, Stichwort Tschadhilfe.

Von Stephanie Zerm