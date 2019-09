Hemmingen/Pattensen/Ricklingen

Kinder, Jugend und Familie: Das hat sich als Schwerpunkt für die künftige Arbeit der katholischen St.-Augustinus-Kirchengemeinde ergeben. Wie sie aussehen könnte, darüber tauschen sich Mitglieder am Sonntag, 22. September, während eines Workshops aus, den der Pfarrgemeinderat anbietet.

Der Workshop schließt sich der Familienmesse an. Diese beginnt um 11 Uhr in der St.-Augustinus-Kirche an der Göttinger Chaussee in Ricklingen. Der Workshop beginnt danach in den Räumen des Don-Bosco-Hauses neben der Kirche. Zu der Gemeinde gehören Hemmingen, Pattensen und Ricklingen.

Gemeinde diskutiert über ihre Zukunft

„Alle Mitglieder sind eingeladen, Konzepte zu erarbeiten, welche Angebote wir als katholische Kirche diesen Personengruppen machen können“, erläutert Gemeindereferentin Martina Teipel. Mittags wird ein Imbiss gereicht. Die Zusammenkunft soll gegen 14.30 Uhr enden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

„Quo vadis, St. Augustinus?“: Zu diesem Thema hat es Anfang des Jahres in allen drei Kirchen einen besonderen Gottesdienst und jeweils eine Veranstaltung gegeben. Dabei gab viele Anregungen, darunter mehr Angebote für Kinder, Jugend und Familien.

Von Andreas Zimmer