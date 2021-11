Hemmingen

Wer Mädchen und Jungen aus einkommensschwachen Familien zu Weihnachten eine Freude machen will, kann seit wenigen Tage wieder Wunschkärtchen von drei Bäumen in Hemmingen und Arnum pflücken. Mit 172 Kärtchen hängen dort so viele wie nie zuvor. Die geschmückten Tannen stehen vor dem Gartencenter Glende an der Göttinger Landstraße, in der Stadtbücherei am Hemminger Rathausplatz sowie im Buch-Handels-Kontor in Arnum. Die Aktion läuft noch bis zum 7. Dezember.

Die Wünsche, die die Kinder an den Wunschbaum vor dem Gartenparadies Glende gehängt haben, sind schon recht präzise. Einen „tanzenden und sprechenden Plüsch-Kaktus“ wünscht sich ein fünfjähriger Junge, eine Puppe zum frisieren möchte ein zehnjähriges Mädchen und ein zwölfjähriger Junge träumt von einer Sturmhaube zum Gokartfahren.

Auf den Karten steht neben dem Wunsch auch der genaue Ablauf der Aktion. Quelle: Bürgerstiftung Hemmingen

Doch auch ein Handball, ein Buch oder Roller sind in Schreibschrift auf den Kärtchen notiert, die seit dem 25. November an den drei Bäumen hängen. „172 Wünsche, das ist neuer Rekord“, sagt Susanne Giese von der Stadt. Zum elften Mal bitten die Kommune sowie die Initiative „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung Hemmingen Spender darum, Kindern aus finanzschwachen Familien ein Weihnachtsgeschenk zu finanzieren.

Geschenke dürfen maximal 25 Euro kosten

Vor fünf Jahren noch lag die Grenze, die ein Geschenk höchstens kosten sollte, bei 20 Euro, inzwischen dürfen es bis zu 25 Euro sein. Mehr als 1300 Kärtchen, berichtet Giese, haben Hemminger Bürger seit 2010 von den Wunschbäumen gepflückt. „Ich kenne kinderlose Ehepaare, die die Aktion so großartig finden, dass sie gleich vier Zettel auf einmal abnehmen“, sagt Bürgerstiftungs-Vorstand Wolf Hatje.

Die gekauften Geschenke sollen die Spender spätestens bis Montag, 13. Dezember, im Hemminger Rathaus abgeben. Ausgegeben werden sie dann am 20. und 21. Dezember. „Es muss auch niemand Angst haben, leer auszugehen“, sagt Wolf Hatje. Sollte ein Wunschzettel an einem der Bäumchen hängen bleiben, springen die Bürgerstiftung, die Stadt Hemmingen oder Familie Glende ein.

Von Katharina Kutsche