Hemmingen

175 Kinder haben sich dieses mal an der Aktion Weihnachts-Wunschbaum in Hemmingen beteiligt – so viele wie noch nie. Die Aktion der Stadt und der Initiative „Nachbarn helfen Nachbarn“ der Bürgerstiftung Hemmingen jährt sich zum elften Mal. Seit Beginn sind mehr als 1000 Kinderwünsche erfüllt worden.

Dabei kaufen Spender Weihnachtsgeschenke für Kinder in bedürftigen Familien im Stadtgebiet. Die Jungen und Mädchen hängen zuvor ihre Wünsche bis zu einem bestimmten Preislimit an den Wunschbaum. Die Spender geben ihr Präsent an einer Sammelstelle ab. Im Rathaus wurde es jetzt an die Familien ausgegeben.

Was sich Kinder bei der Weihnachtsaktion wünschen

Susanne Giese von der Abteilung Jugend, Soziale Dienste und Senioren erläuterte, sie habe 141 Familien angeschrieben, die nach dem Bildungs- und Teilhabepaket berechtigt sind und beziehungsweise oder den Hemmingen-Aktiv-Pass besitzen. 79 Familien haben bei der Aktion mitgemacht. Sechs Familien hätten die Wunschzettel leider viel zu spät abgegeben, konnten also nicht mehr berücksichtigt werden.

Was haben sich die Kinder gewünscht? „Häufig standen Puppen in jeglicher Art auf dem Wunschzettel, aber auch Kuscheltiere, elektronische Fahrzeuge, Lego, Playmobil, Fußbälle, Gesellschaftsspiele und Autos“, sagte Giese. Zu den Wünschen gehörten aber auch Bücher und Musikinstrumente. Ein Kind habe sich ein Kochbuch gewünscht, ein anderes eine Zuckerwattemaschine.

Von Andreas Zimmer