Hemmingen

Anderthalb Wochen in Folge war die Zahl auf null, nun gibt es wieder aktuelle Corona-Fälle in Hemmingen: Am Freitag waren es drei, meldete das Gesundheitsamt der Region Hannover.

Die Gesamtzahl seit Ausbruch der Pandemie steigt damit auf 622. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 15,3. Entscheidend für die Corona-Verordnungen ist jedoch der Wert in der ganzen Region, der 14,1 beträgt. Auch in vielen anderen Regionskommunen ist die Zahl der aktuellen Fälle gestiegen. Am höchsten ist sie im Umland der Landeshauptstadt mit 16 in Barsinghausen. Bei null liegt sie nur noch in Pattensen und Wunstorf.

Zehn Corona-Todesfälle in Hemmingen

Die Region Hannover hat seit Auftreten der ersten Corona-Infektion insgesamt 48.602 Menschen registriert, die sich mit dem Virus infiziert haben. Davon sind 47.245 als genesen verzeichnet. Zurzeit gibt es 269 Infizierte. 1088 Menschen sind an oder mit Corona gestorben. In Hemmingen waren es zehn. Deren Altersdurchschnitt liegt bei 84 Jahren.

Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) rief am Freitag zur Achtsamkeit auf. Vor allem in geschlossenen Räumen zum Beispiel bei Tanzveranstaltungen bestehe eine große Ansteckungsgefahr, sagte er. Wenige Infektionen führen dann im Schneeballsystem dazu, dass sich viele anstecken.

Von Andreas Zimmer