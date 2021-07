Hemmingen

In keiner anderen Kommune der Region Hannover soll die Zahl der Kindergartenkinder in den nächsten Jahren so stark sinken wie in Hemmingen. Das geht aus einer Prognose für Vorschulkinder im Umland hervor, die die Region jetzt vorgelegt hat. In die Erhebung einbezogen wurden alle 20 Kommunen mit Ausnahme von Hannover.

Die Region geht von einem Rückgang der Kindergartenkinder in Hemmingen von fast acht Prozent bis 2023 aus. Die direkt in der Stadt erfassten Daten sind allerdings immer noch etwas aktueller. Doch auch in der Stadtverwaltung Hemmingen wird ein Rückgang der Kindergartenkinder von sechs Prozent erwartet. Das ist immer noch mehr, als die Region für jede andere Kommune annimmt.

In Gehrden und Isernhagen, denen nach Hemmingen am stärksten sinkende Zahlen in diesem Bereich prognostiziert werden, liegt der prozentuale Rückgang bei weniger als fünf Prozent. Die größten Zuwächse von sieben bis acht Prozent werden für Burgdorf und Neustadt am Rübenberge angenommen. Insgesamt wird für elf Städte und Gemeinden eine wachsende Zahl von Kindergartenkindern erwartet und für neun Kommunen eine sinkende.

Stadt berücksichtigt die sinkende Zahl der Kinder in den Planungen

Die Stadt Hemmingen teilt auf Anfrage mit, dass die aktuelle Zahl von 721 Kindergartenkindern bis 2023 auf voraussichtlich 679 zurückgehen wird. Ganz besonders sinkt die Zahl der Kindergartenkinder in Arnum. Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing sagt, dass die Stadt dies bereits in ihren Planungen berücksichtigt habe. So sind die Container der Kindertagesstätte Arnum V als Übergangslösung konzipiert. Die Genehmigung für die Container läuft im August 2024 aus.

Gerwing weist zudem darauf hin, dass sich die Zahlen durch Zuzüge meist auch noch verändern. „In welcher Höhe können wir nicht absehen. Doch die Stadt Hemmingen ist bei jungen Familien sehr begehrt“, sagt Gerwing. Ebenfalls Einfluss hat die Zahl der sogenannten Flexi-Kinder. Das sind die Kinder, die zwar schulpflichtig sind, auf Antrag der Eltern aber noch um ein Jahr zurückgestellt werden können. In diesem Jahr sind es 33 Kinder, die laut Statistik schulpflichtig sind, aber noch bis 2022 im Kindergarten verbleiben.

Zahl der Krippenkinder soll stabil bleiben

Anders sieht die Entwicklung in Hemmingen bei den Krippenkindern im Alter von ein bis drei Jahren aus. Dort sinkt die Zahl nach Angaben der Region Hannover von 353 im vergangenen Jahr zunächst auf 317 in diesem Jahr und wird der Prognose nach bis 2023 wieder auf 356 steigen. Der größte Zuwachs von mehr als 25 Prozent wird hier für Sehnde angenommen. Der größte Rückgang wird für Burgwedel und Laatzen prognostiziert. Die Region Hannover wiest darauf hin, dass die Zahl der Geburten zwangsläufig auf Schätzungen basiert. Die Zahl der Kindergartenkinder sei „wesentlich belastbarer“.

Von Tobias Lehmann