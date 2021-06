Hemmingen

Gelockerte Regelungen im Freibad Arnum, das Strandbad in Hemmingen-Westerfeld öffnet, und das Büntebad steuert auf den Normalbetrieb zu: So stellt sich die Situation in den drei Bädern im Stadtgebiet zurzeit bei sinkender Corona-Inzidenz dar. Ein Überblick.

Freibad Arnum

Was ändert sich im Freibad?

Es ist ab sofort ohne Anmeldung geöffnet. Das teilen die Geschäftsführer der gemeinnützigen Bäder GmbH Hemmingen, Jürgen Neumann und Achim Pönack, mit, die auch das Strandbad betreiben. Seit 22. Mai konnten Besucher in Arnum in das Bad an der Hiddestorfer Straße 14, aber nur alleine, zu zweit oder mit Personen des eigenen Haushalts und wenn sie vorher telefonisch einen Termin gebucht haben. Es war auch nur eine Stunde Schwimmen erlaubt. Jetzt gibt es kein Zeitlimit mehr.

Das Wetter war seit Pfingsten durchmischt. Waren denn überhaupt Besucher im Bad?

„Wir waren jeden Tag ausgebucht“, sagte Neumann. „Die Leute haben sich gefreut, dass sie wieder schwimmen gehen können.“

Wann ist das Arnumer Bad jetzt geöffnet?

Bis Freitag, 4. Juni, und am Montag, 7. Juni, ist es täglich von 13 bis 20 Uhr geöffnet. Ab Dienstag, 8. Juni, beginnt das Frühschwimmen, also öffnet das Bad schon um 6.30 Uhr. Sonnabends und sonntags ist der Besuch von 10 bis 20 Uhr möglich.

Ist die Besucherzahl beschränkt?

Ja. Es dürfen 750 Gäste aufs Gelände. An gut besuchten Tagen sind es Neumann zufolge etwa die doppelte Zahl. Ins Schwimmbecken dürfen höchstens 50 Gäste. Alle sechs Bahnen im 50-Meter-Becken sind wieder geöffnet. Seit 22. Mai waren es nur drei Bahnen. Weiterhin ist die Abstandsregel einzuhalten.

Werden Kontaktdaten erfasst und wenn ja, wie?

Dies ist entweder über die Luca-App oder schriftlich auf Zetteln am Eingang möglich. Auch die Wegeführung bleibt: Ankommende Besucherinnen und Besucher sollen also nicht mit Gästen zusammenstoßen, die das Bad verlassen.

Bleiben die Umkleiden und Duschen weiterhin geschlossen?

Die Duschen ja, aber die Umkleide ist wieder geöffnet.

Muss ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Ja, im Eingangs- und Ausgangsbereich ist eine FFP2-Maske oder eine OP-Maske notwendig.

Sind Toiletten geöffnet?

Ja, es können aber nur die Außentoiletten aufgesucht werden.

Sind der Bolzplatz, das Volleyballfeld und der Kinderspielplatz geöffnet und kann ich Tischtennis spielen?

Ja, auch die Rutsche im Kinderbecken.

Ist der Kiosk geöffnet?

Ja, bei gutem Wetter und damit entsprechender Besucherzahl.

Wie hoch ist der Eintritt?

Erwachsene zahlen 3,80 Euro, ermäßigt 3 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter von vier bis 17 Jahren 1,90 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Neu im Angebot ist eine 40er-Karte für 90 Euro für Erwachsene und 45 Euro für Kinder und Jugendliche sowie eine Saisonkarte für das Früh- und Spätschwimmen, die 75 Euro für Erwachsene und 37,50 Euro für Kinder und Jugendliche kostet.

Wie warm ist das Wasser?

Die Temperatur beträgt zurzeit durchschnittlich 19 Grad.

Wann endet die Saison?

Am 5. September ist Schluss, bei gutem Wetter aber später.

Wo gibt es nähere Informationen?

Im Internet auf www.freibad-arnum.de und unter Telefon (05101) 3454.

Zwei Besucher genießen 2020 das schöne Wetter im Strandbad Hemmingen bei einer Partie Beach-Tennis. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Strandbad

Wann öffnet das Strandbad?

Am Sonnabend, 5. Juni, und damit nur vier Tage später als geplant. Es ist sonnabends und sonntags von 10 bis 20 Uhr geöffnet und montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr.

Werden Kontaktdaten erfasst und wenn ja, wie?

Dies ist entweder über die Luca-App oder schriftlich auf Zetteln am Eingang möglich. Die Wegeführung ist so, dass ankommende Besucherinnen und Besucher nicht auf Gäste treffen, die gehen.

Ist die Besucherzahl beschränkt?

Ja. Es dürfen 750 Gäste aufs Gelände an der Hohen Bünte 10.

Sind Umkleiden und Duschen geöffnet?

Nein.

Muss ich einen Mund-Nasen-Schutz tragen?

Nein, auch nicht im Eingangs- und Ausgangsbereich.

Sind Toiletten geöffnet?

Ja.

Ist der Spielplatz geöffnet und zum Beispiel auch Volleyball und Tischtennis möglich?

Ja.

Ist die Shinebar geöffnet?

Ja, dort können Gäste etwas trinken und essen.

Wie hoch ist der Eintritt?

Erwachsene zahlen 2,80 Euro, ermäßigt 2,20 Euro. Kinder und Jugendliche von vier bis 17 Jahren zahlen 1,40 Euro, ermäßigt 1,10 Euro.

Welche Temperatur hat das Wasser?

Es sind zurzeit durchschnittlich 16 Grad Celsius.

Wann endet die Saison?

Am 5. September ist Schluss und bei gutem Wetter später.

Wo gibt es nähere Informationen?

Im Internet auf www.strandbad-hemmingen.de und unter Telefon (0511) 414117.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bald soll wieder weitgehend Normalbetrieb im Büntebad herrschen. Quelle: Andreas Zimmer (Archiv)

Büntebad

Wann wird das Büntebad wieder für alle geöffnet sein?

Geplant ist dies nach Angaben der Ersten Stadträtin Regina Steinhoff ab Dienstag, 8. Juni. Genaueres stehe aber erst zum Ende dieser Woche fest. Sollte das Bad öffnen, dann unter anderem nach telefonischer Anmeldung, mit begrenzter Gästezahl, Einbahnstraßenverkehr im Becken und normalem Eintritt. Bis Sonntag, 6. Juni, ist das Schwimmen für höchstens eine Stunde nach einem telefonischen Termin und für einen Sonderpreis möglich. Alle Plätze sind aber längst ausgebucht. Vereine dürfen das Hallenbad an der Hohen Bünte bereits wieder nutzen.

Was kostet der Eintritt?

Bis zu zwei Stunden 4,50 Euro, danach 9 Euro, sowie ermäßigt 2,50 oder 1,50 Euro.

Wo gibt es nähere Informationen?

Im Internet auf www.stadthemmingen.de und unter Telefon (0511) 4103460.

Von Andreas Zimmer