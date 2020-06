Hemmingen-Westerfeld

Wie sieht die Zeugnisübergabe für Absolventen in der Corona-Krise an der KGS Hemmingen aus? Große Veranstaltungen, in denen Schüler in feierlicher Atmosphäre ihr Zeugnis entgegennehmen, darf es nach den Verordnungen des Landes nicht geben. „Doch in kleinem Rahmen soll bei uns trotzdem gefeiert werden“, teilte Andreas Gonschior auf Anfrage dieser Zeitung mit. Er ist der stellvertretende Leiter der Carl-Friedrich-Gauß-Schule.

In diesem Jahr werden zwölf Abiturienten und rund 110 Real- und Hauptschüler an der KGS Hemmingen ihr Abschlusszeugnis erhalten. Wegen der Umstellung vom G-8-Schulsystem auf den wieder neunjährigen Besuch des Gymnasiums werden in diesem Jahr nur zwölf Schüler mit dem Leistungsfach Sport ihr Abitur ablegen. Dies ist möglich, weil Schüler und Schule gemeinsam die Streckung der Schulzeit um ein Jahr vereinbart haben. „Für diese Schüler werden wir voraussichtlich eine kleine Feier im Landesleistungszentrum in Hannover ausrichten. Details werden noch geplant“, sagte Gonschior. Sonst hat die KGS ihre Abiturfeier in der Pauluskirche Hannover ausgerichtet.

Abschlussfeier an der KGS

Die Übergabe der Zeugnisse für die Real- und Hauptschüler soll klassenweise erfolgen. „Wir werden die Zeugnisse an einem Tag nacheinander in vier Realschulklassen und einer Hauptschulklasse überreichen“, sagte Gonschior. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hat in einem Rundschreiben an die Schulen in der vergangenen Woche angekündigt, dass die Schüler bis zu zwei Begleitpersonen mitbringen dürfen. „Das war bisher noch nicht erlaubt. Es ist schön, dass die Schüler jetzt zumindest ihre Eltern mitbringen können“, sagte Gonschior.

Die Begleitpersonen müssen sich voraussichtlich vorher anmelden und in der Schule auch ihre persönlichen Daten hinterlassen, damit später mögliche Infektionsketten verfolgt werden können. Die Veranstaltung werde vermutlich in der Turnhalle der KGS ausgerichtet, um die geltenden Abstandsregeln einhalten zu können. Dazu wird jeweils ein Mitglied der Schulleitung eine kurze Rede halten. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes wird empfohlen, ist aber nicht vorgeschrieben.

Keine Livemusik bei Abschlussfeier

Auf Livemusik müssen die Schüler und Gäste allerdings verzichten. „Die Mitglieder unserer Schulband sind ganz traurig. Doch sie dürfen im Moment noch nicht gemeinsam auftreten“, sagte der stellvertretende Schulleiter. Für Stimmung solle jedoch „Musik aus der Konserve“ sorgen.

Gonschior erläuterte, dass sich der Unterricht an der KGS unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln eingespielt habe. Der vollständige Unterricht kann jedoch noch nicht in allen Bereichen wieder angeboten werden. Fächer wie Sport, Kunst und Musik werden an der KGS erst ab dem neunten Jahrgang klassenweise unterrichtet. In den Jahrgängen fünf bis acht wird dieser Unterricht jahrgangsübergreifend angeboten. Das ist nach den aktuellen Verordnungen jedoch noch nicht erlaubt.

Corona-Verordnungen in der Schule

Die Schule hat darauf verzichtet, in den wenigen Wochen bis zu den Sommerferien den Unterricht in diesen Bereichen noch auf die einzelnen Klassen umzustellen. Die Ferien beginnen am 16. Juli. „Stattdessen werden bis zu den Ferien unsere digitalen Angebote dort weiterlaufen. Wir hoffen, dass wir nach den Sommerferien den jahrgangsübergreifenden Unterricht wieder in der gewohnten Form anbieten können“, sagte Gonschior.

Von Tobias Lehmann