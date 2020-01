Hemmingen

Das Bürgerbüro in Arnum soll umziehen. Die Stadtverwaltung schlägt vor, die Einrichtung in dem nur wenige hundert Meter entfernten Familienservicebüro unterzubringen. „Das stärkt den Standort dort“, sagt Bürgermeister Claus Schacht.

Das Bürgerbüro in Arnum. Quelle: Andreas Zimmer

Das Bürgerbüro in Hemmingens größtem Stadtteil befindet sich zurzeit auf einem Grundstück an der Göttinger Straße 65A, etwas zurückversetzt von der B 3. Das nicht weit entfernte Familienservicebüro hingegen liegt direkt an der B 3 und hat keine festen Öffnungszeiten. Bisher ist das Bürgerbüro in Arnum nur einmal in der Woche geöffnet, und zwar jeden Dienstag von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Wird es nach einem möglichen Umzug dabei bleiben? „Das ist noch zu früh, um es genau zu sagen“, sagt Schacht und macht deutlich: „Die Mitarbeiter im Familienservicebüro werden keine festen Zeiten einführen, um Wertstoffsäcke auszuhändigen. Wir haben ein sehr enges Personalkorsett.“

Zieht Bürgerbüro ins Familienservicebüro ?

Das Familienservicebüro ist Anlaufstelle für Familien und vermittelt Betreuungsangebote. Im März 2017 hatten die Mitarbeiter die rund 100 Quadratmeter großen Räume bezogen.

Das Bild zeigt Ratsherrn Wolf Hatje (links) im Gespräch mit Fachbereichsleiterin Walburga Gerwing und Volker Kolsch, Leiter des Familienservicebüros, bei der Eröffnung 2017. Quelle: Andreas Zimmer

Die Unabhängigen Hemminger (DUH) hatten 2019 ein mobiles Bürgerbüro mit dem Bürgerkoffer ins Gespräch gebracht. Der Koffer der Bundesdruckerei in Berlin enthält unter anderem einen Scanner und Drucker. Damit würde sich der Bürgerservice, gerade in den kleinen Stadtteilen, verbessern, argumentierte die DUH. Die Stadt Hemmingen wird den Koffer aber nicht einführen. „Das ist zu aufwendig“, sagt Schacht. „Es kann nicht sein, dass die Einzelbetreuung zu Lasten aller geht. Bei der Diskussion geht es auch um das Bürgerbüro Arnum.“

Bundesdruckerei stellt Bürgerkoffer ein

Die DUH lenkte den Blick darauf, dass das Büro nur noch von wenigen aufgesucht werde. Die Verwaltung hingegen spricht von 50 bis 60 Besuchern, wenn das Büro dienstags geöffnet ist. Das Bürgerbüro befindet sich in einem Gebäudekomplex mit Leine-Volkshochschule und Polizei. Langfristig wird die VHS ihre Räume in Arnum aufgeben. Sie werden Schachts Angaben zufolge 2021 an einem neuen Standort an der Gutenbergstraße in Hemmingen-Westerfeld konzentriert.

So sieht ein Bürgerkoffer aus. Quelle: Kühn (Archiv)

Mittlerweile hat sich das Thema Bürgerkoffer ohnehin erübrigt. Die Bundesdruckerei hat den Vertrieb eingestellt. Sie hat die Behörden, die diesen einsetzen, im September 2019 darüber informiert. Bis Jahresende 2019 habe sich der Koffer noch wie bisher nutzen lassen, seitdem seien beispielsweise Adressänderungen nur eingeschränkt möglich, sagte ein Sprecher der Bundesdruckerei.

Bundesdruckerei prüft Alternativen

Die geringe Akzeptanz am Markt und eine technisch notwendige Neukonzeptionierung hätten aus wirtschaftlichen Gründen zu dem Entschluss geführt, das Produkt einzustellen. Was machen nun Städte, die sich für ein mobiles Bürgerbüro interessieren? „Derzeit prüfen wir möglichen Alternativlösungen“, sagte der Sprecher.

In Hemmingens Nachbarkommune Springe war der Bürgerkoffer in den vergangenen Wochen ebenfalls ein Thema. Er sollte eingeführt werden, doch dann kam die Nachricht, dass der Vertrieb eingestellt wird. Seit Januar 2020 macht die Deisterstadt ihren Einwohnern ein neues Angebot: Zwei Verwaltungsaußenstellen sind verlässlich einmal pro Woche besetzt. Zudem gibt es alle vier Wochen in kleineren Stadtteilen sogenannte mobile Bürgersprechstunden.

Lesen Sie auch

Von Andreas Zimmer