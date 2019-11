Die gute Nachricht: Beim Basar in der katholischen Kirchengemeinde in Hemmingen-Westerfeld am Sonnabend, 23. November, gibt es wieder Marmelade satt. Mehr als 2000 Gläser werden angeboten – ein Rekord. Die schlechte Nachricht: Nach etwa vier Jahrzehnten ist Schluss mit dem Basar, wie er bisher ausgerichtet wurde.