Wie man mit spielerischer Akrobatik und lustigen Einlagen einen Weihnachtsbaum schmücken kann, haben die Grundschulkinder von zwei Zirkus-AGs am Montag und Dienstag auf unterhaltsame Weise ihren Eltern und Geschwistern gezeigt. Seit Schuljahresbeginn haben dafür in Arnum 22 Zweit- bis Viertklässler der Wäldchenschule, die im Kinderzirkus Zisch aktiv sind, fleißig am sportlichen Programm zum Thema Weihnachten gearbeitet. Dazu haben sie ihre Zirkus-AG vorweihnachtlich sogar extra umbenannt, in „Der schokoladige-Zirkus-Zisch“.

Zweit- bis Viertklässler von der Arnumer Grundschul-AG zeigen ihr neues Weihnachtsprogramm. Quelle: Torsten Lippelt

Unter Anleitung des Hemminger Zirkustrainers Michael Behrens und Zirkuspädagogin Katharina Richter aus Hannover zeigten die Kinder in der Turnhalle in Arnum in einer rund 40-minütigen unterhaltsamen Show ein lebhaftes Programm rund um Weihnachten. Es begann mit der Lieferung eines ungeschmückten Weihnachtsbaumes, der dann nach und nach von den Kindern bei den einzelnen Programmpunkten verziert wurde. Artistische Kugelläufer behängten ihn mit Christbaumkugeln.

Als die Geschenke eintrafen, wurden Lichter entzündet. Zum Rieseln von Schneeflocken balancierten die jungen Akrobaten zudem den Baumspitzenschmuck aus. Zum Schluss fehlten nur noch die mit viel Spaß und Kleckerei produzierten Kekse aus der Weihnachtsbäckerei. Dafür gab es zwischendurch und hinterher den verdienten Applaus von rund 130 kleinen und großen Zuschauern.

Am Dienstag betreuten Michael Behrens und Katharina Richter dann in der Schulturnhalle am Köllnbrinkweg das identische Baumschmückprogramm mit den kleinen Zirkus-Bonito-Artisten von der Grundschule Hemmingen-Westerfeld. „Unsere aktuellen Zirkus-AG-Programme laufen bis zum Ende des Schulhalbjahres, aber wir wollten für das Thema Weihnachten die Aufführungen passenderweise schon vorher zeigen“, erläuterte Katharina Richter.

