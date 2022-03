Arnum

Die Kinder aus den dritten Klassen der Wäldchenschule Arnum sind unmittelbar vor der Generalprobe im Zirkuszelt aufgeregt. „Wir tanzen auf einem Seil und machen Übungen am Trapez“, sagt ein Mädchen. Ein Junge ergänzt: „Außerdem zünden wir uns an und legen uns auf ein Nagelbrett, wie ein Fakir.“ Der Mitmachzirkus Rasch aus Hodenhagen ist vier Tage zu Gast an der Grundschule und sorgt für Abwechslung. Alle Kinder heben den Daumen auf die Frage, ob die Aktion Spaß macht.

Die stellvertretende Schulleiterin Sandra de Corte erläutert, dass an jedem Tag ein Jahrgang eine Aufführung probt und am Abend dann vor den Eltern aufführt. „Wegen der Pandemie müssen wir unsere insgesamt rund 350 Schüler jahrgangsweise trennen. Wir sind aber froh, dass wir den Zirkus jetzt überhaupt wieder an unserer Schule begrüßen dürfen“, sagt sie. In den vergangenen zwei Jahren sei das wegen der Corona-Auflagen nicht möglich gewesen. Finanziert wird das Projekt durch ein Programm der Region Hannover, von dem vor zwei Wochen bereits die Grundschule Hiddestorf profitierte. Sie hatte ein Trommelprojekt organisiert.

Mitmachzirkus mit Clown in Arnum

Die Schüler des dritten Jahrgangs der Wäldchenschule dürfen sich im Gegensatz zu den Kindern in den anderen Jahrgängen sogar schon bei der Generalprobe am Vormittag über Zuschauer freuen. Die Kinder der benachbarten Kindertagesstätte Am Wäldchen schauen sich das gesamte Programm an. Neben den Übungen sorgt dabei auch noch ein Clown, der gemeinsam mit den Kindern dem Zirkusleiter einen Streich spielt, für besonderen Spaß.