Frauen erhalten im Durchschnitt in Deutschland weniger Lohn und Gehalt Männer. Und es wird nur langsam besser. Das beklagte Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß gemeinsam mit Bürgermeister Jan Dingeldey und den Ratsmitgliedern Kerstin Liebelt (SPD), Elisabeth Seiler (Bündnisgrüne) und Daniel Josten (Die Linke). Bei einem Termin im Rathaus wiesen sie auf den bevorstehenden bundesweiten Equal Pay Day am Montag, 7. März, hin. Der variable Tag steht symbolisch für den Lohnunterschied und zeigt kalendarisch jene Zeit, die Frauen in Deutschland im Durchschnitt länger für ein Gehalt arbeiten müssen, das Männer bereits ab Jahresbeginn erhalten. Anlässlich des Tages wird auch eine rote Fahne vor dem Rathaus wehen.

„Die Farbe des Equal Pay Day ist rot – ein Zeichen für die leeren Kassen der Frauen“, sagte Sandvoß. Der sogenannte unbereinigte Verdienstunterschied (Pay Gap) zwischen Frauen und Männern beträgt in Deutschland 18 Prozent. Zur Berechnung werden Verdienste insgesamt miteinander verglichen. Ein Grund für das Gefälle ist, dass Berufe, in denen mehrheitlich Männer arbeiten, meist besser bezahlt werden als Berufe, in denen vor allem Frauen tätig sind. „Für technische Berufe gibt es mehr Geld als für Pflegeberufe“, brachte es Sandvoß auf den Punkt.

Rathaus will flexible Arbeitsmodelle weiter ausbauen

Seit der Gründung der Equal-Pay-Day-Initiative im Jahr 2008 hat sich der Pay Gap in Deutschland um 5 Prozent verringert. Mit 18 Prozent ist Deutschland auf einem der hinteren Plätze in Europa. Dort liegt der durchschnittliche Verdienstunterschied bei 15 Prozent. „Wenn wir so weitermachen, brauchen wir noch Jahrzehnte für eine gleiche Bezahlung“, sagte Seiler.

Beim bereinigten Verdienstunterschied wird die Bezahlung auch innerhalb einer Berufsgruppen zwischen Frauen und Männer verglichen. „Auch hier beträgt der Unterschied noch 6 Prozent“, sagte Sandvoß. Unterschiede bei der Bezahlung im Rathaus in Hemmingen gibt es hingegen nicht, sagte Bürgermeister Jan Dingeldey. „Hier werden alle nach Tarif gezahlt.“ Doch in Verbindung mit den Lohnunterschieden steht auch die Problematik, dass Frauen häufiger flexible Arbeitszeiten und -modelle benötigen, weil sie in den meisten Fällen noch immer die Kinderbetreuung übernehmen.

Hier kann auch das Rathaus noch tätig werden. „Wir bieten bereits Modelle für Teilzeitstellen an und werden das auch noch ausbauen“, sagte Dingeldey. Zudem kündigte der Christdemokrat an, Elternzeit für sein im vergangenen Jahr geborenes Kind zu nehmen. Auch bei seiner nun zweijährigen Tochter habe er sich die Elternzeit bereits mit seiner Frau geteilt. „Ich kann nur allen Männern dazu raten“, sagte der 35-jährige Familienvater. „Es ist eine tolle Erfahrung.“ Josten ergänzte, dass es Aufgabe der Stadt sein sollte, für den Pay Gap insgesamt zu sensibilisieren.

In Führungspositionen sitzen mehr Männer als Frauen

Die Sozialdemokratin Liebelt betonte, der Einsatz für Lohngerechtigkeit sei ein Kernpunkt der SPD. „Ein großes Problem ist, dass wir in Deutschland nicht über Gehälter reden“, sagte die Ratsfrau. So sei vielen außerhalb von Tarifzahlungen nicht einmal bekannt, was Kollegen verdienen, die in der gleichen Abteilung arbeiten.

Die Bündnisgrüne Seiler wies zusätzlich darauf hin, dass in besser bezahlten Führungspositionen zumeist mehr Männer als Frauen sitzen. Das hänge auch damit zusammen, weil Frauen wegen der Kindererziehung häufig eine Zeitlang aus dem Beruf aussteigen und dann nicht mehr die gleichen Voraussetzungen für einen beruflichen Aufstieg haben wie Männer. Sandvoß sagte, dass es Beispiele gebe, in denen auch Führungskräfte nicht Vollzeit arbeiten. „Zudem können Führungspositionen auch im Tandem besetzt werden. Das sind Modelle, die ausgebaut werden sollten“, sagte sie.

Von Tobias Lehmann