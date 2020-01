Hannover

Die Polizei und die Rettungskräfte sind seit 18.30 Uhr in Hemmingen im Einsatz. Gegen 18.30 Uhr war es an der Kreuzung der Straße Hohe Bünte mit der Berliner Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ersten Angaben zufolge hatte ein Auto zwei Kinder erfasst und dabei verletzt. Die Kinder wollten gerade an einer Ampel die Straße überqueren, als der Wagen sie erfasste. Die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. Unklar ist auch, wie schwer die Kinder verletzt sind. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner