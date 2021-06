Hemmingen/Laatzen

Mit den Online-Kunstgesprächen in der Reihe Blaue Stunde hat das Hemminger Kulturzentrum bauhof den Lockdown überbrückt. Angesichts sinkender Inzidenz stellt er nun das Open-Air-Programm für den Sommer zusammen.

Detlef Wutschik war mit seiner Puppe Werner Momsen der vorerst letzte Gast der Blauen Stunde. Elf Künstler haben sich in den vergangenen Wochen den Fragen der bis zu 30 Zuschauer und Zuschauerinnen zu ihrer Kunst gestellt. „Vielleicht können wir im Herbst auch langsam wieder mit Veranstaltungen in Innenräumen beginnen“, sagte der bauhof-Vereinsvorsitzende Klaus Grupe am Sonntagabend.

Sprecherin Ingrid von Drathen erläuterte im Gespräch mit dieser Zeitung, dass es im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt sei, um die Räume des Kulturzentrums an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld wieder zu eröffnen. „Die meisten Leute fühlen sich in Innenräumen noch nicht wieder wohl“, sagte sie. Deshalb werden die meisten bauhof-Angebote über den Sommer im Park der Sinne in Laatzen ausgerichtet.

bauhof präsentiert Veranstaltungen im Park der Sinne in Laatzen

Auftreten werden dort unter anderem Matthias Brodowy, Alix Dudel, Ulla Meinecke, Juliano Rossi, Sistergold und das Kabarett-Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“. Zusätzlich wird es ein Konzert der Old Virginny Jazzband im Kirchgarten in Hiddestorf geben und zwei Veranstaltungen auf Schloss Landestrost in Neustadt am Rübenberge. „Wir klären gerade noch letzte Details mit unserem neuen Ticketsystem“, sagte von Drathen. Sobald alles funktioniert, werden die Termine im Internet auf www.bauhofkultur.de veröffentlicht und können dort auch gebucht werden.

Auch das Format der Blauen Stunde wird voraussichtlich fortgesetzt. Ziel der Reihe war es ursprünglich, Künstlern während der auftrittslosen Zeit der Pandemie die Möglichkeit zu geben, trotzdem im Gespräch zu bleiben. „Und für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen war es spannend, den Künstlern persönliche Fragen stellen zu dürfen“, sagte von Drathen. Als Lucy van Kuhl zu Gast war, bekamen die Gäste sogar einen Blick auf das Mittelmeer geboten. „Sie war gerade in Frankreich und schwenkte ihren Laptop einmal über das Meer“, sagte die bauhof-Sprecherin.

Jetzt denkt das bauhof-Team darüber nach, das Format im Winter möglicherweise in Verbindung mit konkreten Auftritten wieder aufleben zu lassen. „Die Künstler könnten sich zum Beispiel nach ihrem Auftritt bei uns dann noch einmal den Fragen der Besucher stellen“, sagte von Drathen.

Wutschik und Herr Momsen stellen sich den Fragen der Gäste

Zahlreiche Fragen hatten die Gäste der Blauen Stunde am Sonntagabend auch an Detlef Wutschik, der mit seiner selbst gebauten Puppe Werner Momsen seit Jahren auf der Bühne steht. Von der Unesco wurde er 2018 zum „Botschafter des niederdeutschen Theaters als nationales immaterielles Kulturerbe“ ernannt. Dazu gehört, dass er mit seinen Programm auch das Plattdeutsch lebendig hält. Alle Programme führt Wutschik sowohl in Hoch- wie auch auf Plattdeutsch auf.

Blaue Stunde beim bauhof: Herr Momsen und der Mann in Schwarz alias Detlef Wutschik stellen sich online den Fragen der Zuschauer. Quelle: privat

„Im südlichen Deutschland muss ich Hochdeutsch sprechen. Sonst würden die Leute gehen“, sagt Wutschik. Sonst stoße er mit seinen Aufführungen über typisch norddeutsche Befindlichkeiten aber meist auf positive Resonanz. „Der Norddeutsche wird gemocht“, sagte der 1966 in Achim im Landkreis Verden geborene und heute in Hamburg lebende Künstler.

Die Auftrittsverbote in der Pandemie waren für Wutschik hart

Dass Wutschik verschiedene künstlerische Wettbewerbe gewonnen hat, überrascht nicht. Doch er ist auch Halter des Weltrekords „schnellster Marathon mit Handpuppe über fünf Kilo“. Darauf sprach ihn der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe an. Wutschik sagte, dass das Rekord-Institut für Deutschland diese Kategorie extra für ihn geschaffen habe. Mit seiner Puppe lief Wutschik 2016 den Hamburg-Marathon in einer Zeit von 4 Stunden und 31 Minuten.

Als Künstler gelitten habe er unter dem im November beschlossenen und mehrere Monate dauernden Lockdown. Auftritte seien nicht möglich gewesen. „Doch ich bin ein Zirkuspferd und gehöre in die Manege“, lies Wutschik Herrn Momsen sprechen. Wutschik erzählte, dass er mit der Puppe auch im Gespräch mit Zuschauern oder Prominenten auf der Bühne freier sei. „Ich kann Herrn Momsen mehr sagen lassen, als ich persönlich sagen würde“, sagt Wutschik. Momsen beschrieb dann das symbiotische Verhältnis zwischen dem Mensch und der Puppe. „Er denkt und ich spreche. Manchmal spreche ich auch schon, bevor er denkt“, sagte Herr Momsen.

Fast drei Stunden Herr Momsen bei Kleinem Fest

Abschließend lobte Wutschik noch das internationale Kleinkunstfestival „Kleines Fest“ im Großen Garten in Hannover. „Für uns Kleinkünstler ist das ein Geschenk. Es gibt keinen Ort auf der Welt, bei dem ich so viele Zuschauer habe“, sagt Wutschik. Er sagte, er erinnere sich noch an ein Kleines Fest, bei dem es über mehrere Stunden regnete und fast alle Veranstaltungen abgebrochen wurden. Nur Wutschik spielte mit Momsen immer weiter. „Am Ende habe ich fast drei Stunden gespielt und die Leute wollten immer noch mehr. Das sind Momente, an denen ich mich auch noch Stunden danach wie in einem Rausch fühle“, sagte Wutschik.

Von Tobias Lehmann