Um die Corona-Auflagen einzuhalten, ist das Hemminger Kulturzentrum zu klein. Deshalb geht der bauhof auch im November wieder auf Tour – und hat dabei drei Kabarettabende im Gepäck.

Olaf Bossi ist dem Minimalismus auf der Spur

Den Anfang macht am Freitag, 6. November, um 20 Uhr Olaf Bossi in der KGS Hemmingen, Hohe Bünte 4. Mit seinem Programm „Endlich Minimalist ... Aber wohin mit meinen Sachen?“ bringt der 49-Jährige dabei unterhaltsame Anekdoten und Geschichten aus dem Alltag auf die Bühne.

„Brauche ich das wirklich? Oder kann das weg?“ Insbesondere diesen Fragen geht Bossi seit einigen Jahren nach. „Während sich in Wohnung, Kalender und Kopf Gegenstände, Termine und Gedanken türmten, war das Konto immer viel zu schnell leer, und es fehlten Zeit, Freiheit und Zufriedenheit“, stellt der Stuttgarter dabei fest. Fazit: Ein Neuanfang musste her.

Welche Methoden bei der Umsetzung dann tatsächlich funktionierten und mit welchen er scheiterte, bringt der Minimalismus-Experte heutzutage humorvoll auf die Bühne. Der Eintritt kostet 24 Euro, ermäßigt 20.

Katie Freudenschuss zeigt ihre Talente

In der Albert-Einstein-Schule ( AES) in Laatzen, Wülferoder Straße 46, geht es am Mittwoch, 14. November, ab 20 Uhr weiter mit Katie Freudenschuss. Die Musikerin und Kabarettistin zeigt mit ihrem zweiten Bühnenprogramm „Einfach Compli-Katie!“ ihre musikalischen und sprachlichen Talente, wie die Veranstalter mitteilen.

Dabei präsentiert die Hamburgerin mit österreichisch-hessischen Wurzeln ihrem Publikum ein ebenso poetisches wie satirisches Programm über Liebe, Melania Trump und Kalenderweisheiten – um nur drei sehr unterschiedliche Stichwörter zu nennen. Die Karten kosten 24, ermäßigt 20 Euro.

Klavierakrobatik mit dem Duo Luna-Tic

Ebenfalls in der AES in Laatzen findet die dritte und in diesem Jahr letzte Veranstaltung des bauhofes statt: Am Freitag, 20. November, um 20 Uhr zeigt das Duo Luna-Tic seinem Publikum „Klavierakrobatik“. Gegenseitig begleiten sich die beiden Künstler, die laut bauhof unterschiedlicher nicht sein könnten, an dem Instrument.

Dabei steht bei Claire und Olli „Erlebnis-Radio“ im Fokus. Die Bühne werde zum Studio, und die Musikerinnen brächten eine mal leise, mal laute Mischung aus Chansons mit – stets mit viel Witz und großen Emotionen vorgetragen, berichten die Veranstalter vorab. Der Preis beträgt auch hier 24, ermäßigt 20 Euro.

Karten für alle drei Veranstaltungen gibt es nur über die Internetseite des Bauhofes unter www.bauhofkultur.de zu kaufen. An den jeweiligen Abenden gelten alle gängigen Corona-Regeln. Zuschauer müssen auf dem Weg zu ihrem Platz eine Maske tragen, der Abstand von 1,5 Metern ist stets einzuhalten.

Von Janna Silinger