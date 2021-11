Hemmingen-Westerfeld

Nach Hannover, Burgdorf, Neustadt und Laatzen bekommt nun auch die Stadt Hemmingen eine feste Corona-Impfstelle. Ab Mittwoch, 17. November, können sich Impfwillige im Bürgersaal im Hemminger Rathaus impfen lassen. Das hat auch Auswirkungen auf andere Veranstaltungen im Bürgersaal des Rathaus.

Die Nachricht kam am späten Freitagnachmittag völlig überraschend: Laut einer Mitteilung der Region Hannover werden im Hemminger Rathaus in der nächsten Woche von Mittwoch bis Freitag jeweils von 10 bis 16 Uhr Impfungen angeboten. Das Angebot ist als „feste Impfstation“ ausgewiesen und wird in einer Reihe mit den bereits bestehenden Impfstellen der Region in Laatzen, Neustadt, Burgdorf und Hannover genannt. Dazu heißt es: „Die Region Hannover baut das Angebot durch mobile Impfteams des Gesundheitsamts weiter aus.“

„So lange der Bedarf besteht“

Vorgenommen werden laut Region sowohl Erst-, als auch Zweit- und Auffrischungsimpfungen (“Booster“). Verwendet wird dabei der Impfstoff von Biontech/Pfizer. Die Region reagiert mit dem zusätzlichen Angebot auch auf die enorme Nachfrage nach Impfterminen. So hatten sich bei der Eröffnung der Impfstelle im Laatzener Leine-Center am Freitag lange Schlangen gebildet. Verabreicht worden seien dabei über 380 Impfdosen an einem einzigen Tag.

Wie Hemmingens Bürgermeister Jan Dingeldey am Sonntag auf Nachfrage bestätigte, soll das Impfangebot vorerst dauerhaft eingerichtet werden – und zwar „so lange der Bedarf danach besteht“. „Wir haben in den letzten Tagen sehr intensiv daran gearbeitet, dass ein mobiles Impfzentrum in Hemmingen eingerichtet wird“, sagte Dingeldey.

Bürgersaal für Veranstaltungen „auf unbestimmte Zeit“ gesperrt

Allerdings werde der Hemminger Bürgersaal, wo die Impfungen stattfinden, bis auf Weiteres für andere Veranstaltungen gesperrt – zumindest für solche, die tagsüber stattfinden. Die Stadt habe sich „unter Abwägung aller Vor- und Nachteile“ für diesen Raum entschieden. „Der Bürgersaal ist prädestiniert dafür, er ist zentral gelegen – und das Impfen hat jetzt erst einmal Vorrang“, sagte Dingeldey. Abendveranstaltungen nach 18 Uhr seien allerdings weiterhin möglich.

Hemminger Vereine, die Veranstaltungen im Bürgersaal anbieten, berichten, dass die Stadt sie am Freitag kurzfristig über die Änderung informiert habe. Bereits ab Dienstag, 16. November, seien Angebote vor Ort tagsüber nicht möglich, heißt es in dem Schreiben, das unter anderem die Bürgerstiftung Hemmingen erreicht hat. Die Bürgerstiftung teilt deshalb mit, dass ihre dienstags im Bürgersaal angebotene Literaturstunde bis auf Weiteres ausfällt. Dies gelt auch schon für den am 16. November angekündigten Termin.

Von Johannes Dorndorf