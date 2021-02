Hemmingen

Die Stadt Hemmingen bietet ihrer Mitarbeiterschaft ab Montag, 1. März, an, sich auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. So will die Verwaltung die Gefahren einer Ansteckung reduzieren. Die Kosten für die POC-Antigen-Schnelltests übernehme die Stadt. Die Tests seien freiwillig, teilt das Rathaus mit.

Dabei werde zwischen zwei Gruppen unterschieden. Städtisches Personal, das in Schulen und Kitas arbeitet, könne sich bis zu einmal wöchentlich anlassunabhängig testen lassen. Das betreffe neben Erzieherinnen und Erziehern etwa die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Hausmeisterei und Sekretariat sowie Reinigungskräfte.

Corona: Schnelltests müssen bei Kooperationspartner sein

Alle anderen Beschäftigten der Stadt können sich anlassbezogen testen lassen. Ein Anlass sei etwa gegeben, wenn eine Kollegin oder ein Kollege ein sogenannter K1-Kontakt zu einer infizierten Person ist. Die Entscheidung, ob ein Anlass zum Test besteht, treffen die direkten Vorgesetzten in Abstimmung mit dem Service Zentrale Dienste der Stadtverwaltung.

Die Schnelltests können bei bislang drei Kooperationspartnern im Stadtgebiet gemacht werden: Pflegedienst Mobil in Arnum, Praxis für Allgemeinmedizin Dres. Biegler in Arnum und Praxis Dr. Christiane Mainitz in Hemmingen-Westerfeld. Nur wenn die Tests bei einem dieser Kooperationspartner gemacht werden, übernehme die Stadt die Kosten.

Von Katharina Kutsche