Hemmingen

Den Bäumen in Hemmingen fehlt vor allem eins: Wasser. 2020 ist das dritte Jahr in Folge, in dem es zu trocken war. Etliche Bäume stellen eine Gefahr dar, deswegen fällt die Stadt im Herbst und Winter 2020/2021 insgesamt 75.

Es sind 37 in Hemmingen-Westerfeld, 15 in Arnum, zehn in Wilkenburg, sieben in Devese sowie je drei in Harkenbleck und Hiddestorf. Nur Ohlendorf ist ausgenommen. 68 von den 75 Bäumen sind bereits abgestorben oder sterben ab. Der Baum, der am meisten durch die Trockenheit leidet, ist die Birke (34). Jene, von denen am meisten Gefahr ausging, sind bereits gefällt.

Der Spielplatz Riehefeld in Wilkenburg: Diese morsche Traubenkirsche muss gefällt werden. In der Gabelung ist ein Riss, und der Stammfuß ist von Pilz befallen. Quelle: Andreas Zimmer

Für jeden beseitigten Baum, so war bisher in Hemmingen die Regel, wird ein neuer gepflanzt – entweder an gleicher Stelle oder im Umfeld. Von 44 im vergangenen Jahr gefällten Bäumen stünden noch fünf Ersatzpflanzungen aus, sagt Roswitha Mühe, Mitarbeiterin in der Abteilung Bauverwaltung, Stadtplanung und Stadtgrün. Doch die Suche nach geeigneten Plätzen werde schwieriger. „Bei näherer Betrachtung sind viele Standorte ungeeignet, weil dort zum Beispiel Leitungen liegen. Die Bäume leiden, weil sie keinen Wurzelraum haben.“

Betriebshofleiter Claus Schmidt gibt zu bedenken, dass der Wurzelteller so groß sei wie die Krone. „Wir müssen also aus den Straßen raus.“ Wenn Ersatzbäume gepflanzt werden, dann beispielsweise in Grünzügen oder auf Friedhöfen.

Ersatzpflanzung für jeden gefällten Baum

75 Neupflanzungen seien aber beim Betriebshof nicht mehr zu schaffen – weder vom Personal noch von dem Geld, das im Haushalt zur Verfügung steht. Eine private Firma soll den Betriebshof bei einigen Ersatzpflanzungen und bei der Pflege über einen Zeitraum von drei Jahren unterstützen. 15.000 Euro stehen dafür im Etatentwurf 2021 der Verwaltung.

Diese beiden Kastanien vor der Grundschule am Köllnbrinkweg in Hemmingen-Westerfeld wurden gefällt. Die Trockenschäden waren laut Verwaltung so schlimm, dass die Bäume bereits abgestorben waren. Quelle: Stadt Hemmingen

„Die Entwicklung der letzten Jahre hat deutlich gemacht, dass ein Großteil der einheimischen Baumarten erhebliche Probleme mit den sich verändernden klimatischen Bedingungen hat“, heißt es in einer Ratsvorlage. Die Folge: „Das Artenspektrum verschiebt sich.“ Nur jene Bäume überleben, die mit den Klimaveränderungen klarkommen.

Ulff Konze ( CDU) regte jetzt in einer Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung und Umwelt an, robuste und allergikerfreundliche Bäume zu pflanzen, vor allem in der Nähe von Schulen und wo ältere Menschen wohnen. Ulrike Roth ( Bündnisgrüne) fragte nach speziellen Methoden wie das Treelife-Verfahren. Dabei werden Wasser und Nährstoffe tief in den Boden eingebracht. Schmidt verwies unter anderem auf den gesunkenen Grundwasserspiegel und darauf, dass die Stadtbäume eher eine schmale Krone haben sollten.

Baumfällungen in fast allen Stadtteilen Bis auf Ohlendorf werden in allen Hemminger Stadtteilen Bäume gefällt. In diesen sind sie bereits entfernt worden (Beispiele): Arnum: Drei Birken an der Wäldchenschule ( Trockenschäden, waren am Absterben); eine Vogelkirsche, eine Hainbuche und ein Feldahorn am Spielplatz Hinter der Mühle ( Trockenschäden, alle abgestorben). Devese: Zwei Eschen in der Verlängerung der Straße Am Spielfeld ( Trockenschäden, Bäume waren am Absterben); zwei Schlangenhautahorne am Spielplatz Im Spielfeld ( Trockenschäden, Bäume abgestorben). Hemmingen-Westerfeld: Vier Birken im alten Teil des Friedhofes ( Trockenschäden, bereits abgestorben). Hiddestorf: Drei Birken am Kindergarten ( Trockenschäden, waren am Absterben). Wilkenburg: Zwei Vogelbeeren (in der Nähe von Grabstellen) und zwei Birken (neben der Kapelle) auf dem Friedhof ( Trockenschäden, bereits abgestorben). Diese Bäume sollen noch gefällt werden: Harkenbleck: Drei Birken am Feuerwehrgerätehaus müssen dem geplanten Neubau des Gerätehauses weichen.

Von Andreas Zimmer