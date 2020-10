Hemmingen

Ein kurzer Halt mit dem Auto, ein Küsschen zum Abschied, das Kind steigt aus und Mutter oder Vater fährt weiter: Die Stadt Hemmingen hat jetzt ihren ersten Kiss-and-go-Platz.

Der Betriebshof und eine Firma haben dafür den Parkplatz am Hundepfuhlsweg in Arnum hergerichtet. Bislang wurde dort wild geparkt. Mit dem Kiss-and-go-Platz will die Stadt versuchen, die Verkehrsführung in dem Bereich besser zu lenken, denn dort befindet sich unter anderem die Grundschule.

So sieht der erste Kiss-and-go-Platz in Arnum aus. Die beiden Abstellflächen dafür sind in der Mitte im oberen Bildbereich zu sehen. Rechts ist die Schulbushaltestelle. Quelle: Andreas Zimmer

Nun hat der Betriebshof 15 Stellplätze markiert und Schilder aufgestellt sowie zwei Behindertenparkplätze geschaffen, eine Schulbushaltestelle und zwei Kiss-and-go-Plätze. An den Letzteren steht ein Kiss-and-ride-Schild. „Das ist etwas irreführend“, räumt Dietmar Juschkewitz, Leiter der Tiefbauabteilung, ein. Damit seien eigentlich Kurzhalteplätze gemeint, um in öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen wie an der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle in Hemmingen-Westerfeld. Der Betriebshof werde das Schild in Arnum daher in den nächsten Wochen austauschen. „Wir haben ein Sonderschild bestellt.“ Diese Verkehrszeichen seien nicht wie herkömmliche vorrätig.

Bürgermeister Claus Schacht erläutert: „Es ist ein Versuch. Wir gucken uns das bis zum Sommer 2021 an.“ Mit dem Kiss-and-go-Platz soll weniger Verkehr am Klapperweg fließen. Die Straße, an der die Wäldchenschule liegt, ist eine Sackgasse. Nach der Eröffnung des Kindergartens am Klapperweg im Dezember 2019 ist dieser zum Nadelöhr geworden. Denn zusätzlich zu den Eltern aus Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen oder abholen, tun dies auch Eltern mit ihren Nachwuchs in der Kita.

Das Kiss-and-ride-Schild ist verkehrt und wird demnächst durch ein Kiss-and-go-Schild ersetzt. Quelle: Andreas Zimmer

Die Stadt habe sich die Verkehrslage zusammen mit Vertretern von Schule, Eltern und Polizei vor einigen Monaten angesehen. Daraufhin sei der Klapperweg verändert worden. So wurde zum Beispiel der Gehweg an der Südseite rot markiert und die erste Verkehrsinsel aus Richtung B3 ersatzlos entfernt, um Rückstaus zu vermeiden. Der zweite Schritt sei nun der Kiss-and-go-Platz. Das neue Angebot wurde am Mittwochmorgen laut Schulleiterin Claudia Neuber von zwei Eltern benutzt.

Eine Firma hatte den Asphalt provisorisch repariert. Die Kosten für diese Arbeiten, die Markierung und die Schilder beziffert die Verwaltung auf rund 5000 Euro. Schacht kündigte an, dass auch das Graffito an der Sporthalle, sie grenzt an den Parkplatz, entfernt werden soll.

Kiss-and-go-Platz auch am KGS-Neubau?

Langfristig werde der Platz weiter verschönert, hierfür sei aber erst die Bürgerbeteiligung bei der Umgestaltung der Ortsdurchfahrt (B3) Arnum abzuwarten. Der Hundepfuhlsweg zweigt von der Bundesstraße ab. Wenn ein Großteil des Verkehrs künftig auf der neuen Ortsumgehung rollt, soll die Ortsdurchfahrt neu gestaltet werden.

Weitere Kiss-and-go-Plätze seien vorerst nicht geplant. Erst wolle die Stadt Erfahrungen in Arnum sammeln. Denkbar sei ein solcher Platz zum Beispiel am geplanten KGS-Neubau an der Hohen Bünte in Hemmingen-Westerfeld. „Dorthin werden auch viele Bürger zur Musikschule mit Instrumenten und zum Sport mit schweren Taschen gebracht“, sagte Schacht.

Kiss-and-ride-Platz an Stadtbahnendhaltestelle

Für den Kiss-and-go-Platz in Arnum musste die Stadt erst den Bau des benachbarten Edeka-Marktes abwarten. Dieser wurde im Juli eröffnet. In der Region Hannover gibt es bisher erst wenige Kiss-and-go-Plätze.

Ende 2023 soll die Kiss-and-ride-Anlage in Hemmingen-Westerfeld fertig sein – laut Infrastrukturgesellschaft Region Hannover ein Novum in der Landeshauptstadt und im Umland. Auf der Fläche für Kurzzeitparker an der geplanten Stadtbahn-Endhaltestelle sollen Autofahrer kurz halten können, um einen oder mehrere Beifahrer ein- oder aussteigen zu lassen.

