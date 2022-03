Hemmingen

Kinderwagen und -buggys sowie Rollkoffer gesucht: Die katholische Kirchengemeinde in Hemmingen sammelt diese jetzt für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Viele Mütter kommen mit einer Plastiktüte an und tragen die Kinder auf den Armen“, teilt die Gemeinde mit, die die Spenden im kleinen Transporter zum Messebahnhof bringen wird. Die Hemminger Gärtnerei Glende habe bereits den Transport für den Fall angeboten, sollten die Spenden nicht ins Fahrzeug der Gemeinde passen.

Bis einschließlich Sonntag, 27. März, sind zwei Sammelstellen eingerichtet: an der Eingangstür zur katholischen Kirche an der Berliner Straße 22 sowie im Kindergarten St. Johannes Bosco an der Weetzener Landstraße 3, beides in Hemmingen-Westerfeld. Sollte jemand eine Spende später als 15.30 Uhr und damit außerhalb der Öffnungszeiten des Kindergartens bringen, informiert er oder sie sich anhand eines Zettels, der dort aushängt, über den genauen Abgabeort.

Dem Aufruf der katholischen Kirche in der Region Hannover sei die Hemminger Gemeinde gefolgt und sammele seit Dienstagmorgen, erläutert die Helferin Sabine Bruns. Die ersten Spenden seien noch am Dienstag eingetroffen. „Die Spenden werden täglich hineingeholt“, fügt sie hinzu.