Hemmingen

6116 Euro hat die KGS Hemmingen mit ihrem Benefizkonzert für den Frieden am Dienstagabend eingenommen. Die gesamte Summe geht an das Netzwerk für Flüchtlinge in Hemmingen. Hermann Heldermann, Koordinator des Netzwerks, war überwältigt. „Ich bin selten sprachlos. Jetzt aber schon“, sagte er am Ende der mehr als zweieinhalbstündigen Veranstaltung. Das Geld solle zunächst dafür verwandt werden, um Sprachangebote für die in der nächsten Zeit erwarteten Flüchtlinge aus der Ukraine zu organisieren. Zudem sollen sogenannte Starter-Kits für Schüler zusammengestellt werden.

KGS-Lehrer Julian Aubke hatte das Benefizkonzert innerhalb von zwei Wochen auf die Beine gestellt. Er teilte mit, dass sich die Spendensumme aus verschiedenen Beträgen zusammensetzt. Die mehr als 100 Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung hatten etwa 1400 Euro gespendet. Vertreter der Unternehmen Glende, H. von Roon, Stanze und VGH überreichten 2900 Euro für das Konzert. Die Klasse 6R3 hatte mit verschiedenen Aktionen innerhalb von zwei Wochen 1012 Euro für das Netzwerk gesammelt. Die von Eltern ehrenamtlich betriebene Teestube der KGS spendete 500 Euro. Der Eine-Welt-Laden, der fair gehandelte Produkte in der Schule verkauft, beteiligte sich mit 300 Euro an der Aktion.

Filmmusik: Unter der Leitung von Jan Schlagowski beginnt das Schulorchester den Benefizabend mit Liedern aus den Filmen „Blues Brothers“ und „Rocky“. Quelle: Tobias Lehmann

Zahlreiche Künstler treten beim Benefizkonzert auf

Neben der Sammlung von Spenden stand am Abend noch etwas anderes im Mittelpunkt: die Musik. „War is not the Answer“, sang zum Beispiel Björn Kassel in dem Marvin-Gaye-Song „What’s going on“ und nahm damit direkt Bezug auf den Krieg gegen die Ukraine. Zahlreiche weitere Auftritte sorgten für mal fröhliche, mal nachdenkliche Stimmung. So berührte Oliver Rülicke, Soloposaunist im Heeresmusikkorps Hannover, mit einem Lied im Duo mit Musiklehrer Guide Mürmann am Klavier, ebenso wie Abiturient Hubertus Birkmann an der Geige und zum Abschluss des Abends die Old Virginny Jazzband. Besonders im ersten Teil des Abends standen auch viele Schüler in verschiedenen Formationen auf der Bühne. Lehrer Aubke bedankte sich bei allen Musikerinnen und Musikern dafür, dass sie so kurzfristig Zeit für die Veranstaltung hatten. „Alle spielen ohne Gage“, sagte er.

Einen Blick in Zauberwelten gewährte Zauberkünstler Finn I., der 2018 an der KGS Hemmingen sein Abitur gemacht hat. Für einen Seiltrick brauchte er einen Zuschauer auf der Bühne und entschied sich kurzerhand für Bürgermeister Jan Dingeldey (CDU). „Dass ich Sie genommen habe, freut jetzt alle hier doppelt“, sagte Finn I. und zwinkerte mit den Augen.

Zauberei: Bürgermeister Jan Dingeldey (links) hilft Zauberkünstler Finn I. bei einer magischen Vorführung. Quelle: Tobias Lehmann

Bürgermeister bedankt sich für das Engagement

Dingeldey war auch Schirmherr der Veranstaltung. Er lobte das Engagement der Lehrkräfte und Schüler und bedankte sich auch für die Unterstützung der gesamten Hemminger Bevölkerung. „Zurzeit leben in Hemmingen 65 Flüchtlinge aus der Ukraine, davon 24 Kinder. Nahezu alle konnten in privaten Unterkünften aufgenommen werden“, sagte er. Für die Stadt werde es eine Herausforderung, die zu erwartenden weiteren Flüchtlinge unterzubringen. „Doch wir werden jeden mit offenen Armen empfangen und in unser Herz schließen“, sagte Dingeldey.

KGS-Leiter Gregor Ceylan sagte, dass sich auch die Schule auf die Situation eingestellt habe. „Die Lehrer tauschen sich in einer eigens dafür geschaffenen digitalen Plattform aus. Jede Klasse hat auch unterschiedliche Informationsbedürfnisse zu dem Thema“, sagte er. Das Ziel sei es, Kinder und Jugendliche aus der Ukraine möglichst schnell in den Unterricht zu integrieren. „Wir wollen ihnen Wissen vermitteln, aber gleichzeitig auch einen normalen Alltag und Ablenkung bieten“, sagte Ceylan.