Hemmingen

„Wir können uns nur mit Worten positionieren“, sagte die Hemminger Ratsvorsitzende Svantje von Alten-Rilinger. Der Rat tat es am Donnerstagabend und verabschiedete in seiner Sitzung im Rathaus einstimmig eine Resolution zum Ukraine-Krieg.

Die SPD hatte den Impuls gegeben und aus ihrem ersten Antrag wurde eine erweiterte interfraktionelle Resolution. „Wir hatten gehofft, dass sich die anderen Parteien anschließen werden“, sagte Frank Wiedemann (SPD). CDU, Bündnisgrüne, die FDP/DUH-Gruppe und Die Linke schlossen sich der Resolution an. Alle Parteien äußerten sich in der Ratssitzung zu dem Thema und stellten unter anderem die Vielzahl der bereits gelaufenen und geplanten Hilfsaktionen von Hemmingern heraus.

Barbara Konze (CDU) warnte davor, nun die in Hemmingen lebenden Russen zu verurteilen. Daniel Josten (Linke) ergänzte, man solle bei allem Leid in der Ukraine nicht vergessen, dass es auf der Welt noch mehr Kriege und Geflüchtete gebe. Er mutmaßte, die vielen Ratsresolutionen in Deutschland werden den russischen Präsidenten „nicht beeindrucken“. Dennoch wollte der Hemminger Rat mit seiner Resolution ein Zeichen setzen.

Das steht in der Ratsresolution zum Ukraine-Krieg

Darin heißt es: „Der Rat begrüßt die bisher von der Verwaltung ergriffenen Maßnahmen, die geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer in Hemmingen zu unterstützen“ – verbunden mit einem Dank an alle, die bereits Flüchtlinge aufgenommen haben oder es wollen. Der Rat bittet zudem die Bevölkerung, Firmen, Kirchengemeinden sowie Vereine und Verbände „nach ihren jeweiligen Möglichkeiten“ abgestimmt mit der Stadtverwaltung zu helfen.

Der Hemminger Rat stehe „für Frieden und Menschlichkeit und verurteilt den völkerrechtswidrigen Angriff Russlands auf den souveränen Staat Ukraine aufs Schärfste“. Weiter heißt es: „Wir fordern alle Menschen und Institutionen auf allen politischen, soziokulturellen, sportlichen und wirtschaftlichen Ebenen im In- und Ausland auf, auf das Ende des Krieges hinzuwirken und die Souveränität der Ukraine als demokratischen Staat in Europa wiederherzustellen“.