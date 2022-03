Hemmingen

In Hemmingen leben jetzt rund 100 Flüchtlinge aus der Ukraine. Das hat Bürgermeister Jan Dingeldey am Freitag mitgeteilt. Für den Verlauf des Freitags sind weitere zehn Flüchtlinge angekündigt, die nach Hemmingen kommen sollen. Vor einer Woche waren der Stadt etwa 15 Flüchtlinge bekannt, die privat bei Verwandten untergekommen sind. Möglicherweise sei die Zahl höher gewesen.

Die meisten der rund 100 Menschen seien privat untergebracht, sagte Dingeldey. Einige wohnten in der Flüchtlingsunterkunft im Hemminger Gewerbegebiet. Etwa 75 Menschen hätten sich bei der Stadt registriert. „Die meisten können wenig oder kein Deutsch, aber einige können Englisch“, so der Bürgermeister. Ansonsten ziehe die Stadt Dolmetscher hinzu. Dingeldey sagte, es sei wichtig, dass sich die Ukrainerinnen und Ukrainer melden, damit ihre Zahl auf die Quote der Flüchtlinge angerechnet werden könne, die der Stadt zugewiesen werden.

Viele Flüchtlinge bleiben nur kurz

Manche Menschen blieben nur kurz in der Stadt und reisten dann weiter, sagte Dingeldey. „Wir spüren, dass wir nah an Hannover und Laatzen liegen.“ Am Messebahnhof Laatzen kommen Sonderzüge und Busse mit ukrainischen Kriegsflüchtlingen an. Am Montag dieser Woche beispielsweise seien Hemmingen 26 Flüchtlinge zugewiesen worden, von denen nun nur noch vier im Stadtgebiet seien.

Die Dynamik bedeute aber auch, dass die Stadt nur schwer planen könne. So wolle die Stadtjugendpflege den Kindern und Jugendlichen unterschiedliche Angebote machen. Dingeldey begrüßte, dass Sportvereine sich darauf einstellen, Flüchtlinge aus der Ukraine in das Training zu integrieren. Beim SC Hemmingen-Westerfeld beispielsweise nehmen schon zwei Jugendliche am Fußballtraining teil.

Stadt sucht Wohnräume und Helfer

Dingeldey informiert seit vergangener Woche in politischen Gremien, die öffentlich tagen, über die Situation. Das wird wieder in der Ratssitzung am Donnerstag, 24. März, 19 Uhr, im Rathaus sein. In den Osterferien und auch im restlichen April sind keine öffentlichen Sitzungen geplant. Der nächste Fachausschuss tagt wieder am Donnerstag, 5. Mai.

Wer freie Wohnräume anbieten kann oder vorübergehend Flüchtlinge bei sich aufnehmen will, schickt eine E-Mail an die Adresse fluechtlingshilfe@stadthemmingen.de. Wer sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagieren will, schreibt in einer E-Mail an info@ fluechtlinge-hemmingen.de, wie er oder sie konkret unterstützen will. Nähere Informationen zu den Themen Wohnungen und Ehrenamtliche gibt es unter Telefon (05 11) 4 10 32 86.