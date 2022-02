Hemmingen/Hemmingen

Der Kabarettist Sebastian Krämer reist stets mit der Bahn zu seinen Auftritten. Am Freitagnachmittag ist er jedoch falsch ausgestiegen und fand sich im süddeutschen anstatt im norddeutschen Hemmingen wieder. Zu spät für die Rückfahrt zum Kulturzentrum bauhof in Hemmingen-Westerfeld. Unser Redakteur Andreas Zimmer hat den 46-Jährigen, der in Berlin lebt, gefragt, wie es dazu kam.

Herr Krämer, Sie sind schon zwei Mal im bauhof im niedersächsischen Hemmingen aufgetreten. Wie konnte es passieren, dass Sie dieses Mal in Baden-Württemberg gestrandet sind, zumal der ICE doch durch Hannover fuhr?

Fragen Sie das bloß nicht mich! Früher hatte ich mitunter 150 Veranstaltungen pro Jahr auf ganz Deutschland verteilt. Ich bin in meiner Reisedisziplin eigentlich sehr zuverlässig, anders geht es ja auch nicht. Aber ich beginne oft extrem kurzfristig, mich mit dem jeweiligen Ziel zu befassen, und wenn es vorbei ist, vergesse ich das meiste wieder mit der Zeit.

Was ist Ihnen am Freitagnachmittag durch den Kopf gegangen, als sie es gemerkt haben?

Ausdrücke, die man in einem seriösen Medium nicht veröffentlichen sollte. Es war aber sehr schnell klar, dass es jetzt nichts anderes zu tun gibt, als durchzuatmen und zerknirscht allen Beteiligten Bescheid zu sagen, dass man Mist gebaut hat. Schlimmer sind für mich Situationen, die noch ein Dilemma enthalten, eine schwierige oder unmögliche Entscheidung. Hier war im Moment des Erwachens schon alles klar.

Was werden Sie tun, damit Ihnen das nicht noch mal passiert?

Hoffentlich vor der Abfahrt sorgfältiger die Daten checken.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem „bauhof“ in Hemmingen bei Hannover?

Nur die besten, unvergessliche Momente, die alles andere überragen, natürlich!

Es ist ein Nachholtermin geplant. Wenn es dann zum nächsten Auftritt im „bauhof“ im niedersächsischen Hemmingen kommt, werden Sie auf Ihr Malheur eingehen?

Das werde ich gar nicht müssen. Die Geschichte wird mir wahrscheinlich mit großem Hallo entgegenkommen.

Von Andreas Zimmer