Hemmingen-Westerfeld/Hannover

Normalerweise handelt das Hemminger Unternehmen vph mit Materialien, die zur Herstellung von Druck- und Werbeerzeugnissen benötigt werden. Doch jetzt produziert die Firma Gesichtsvisiere zum Schutz gegen eine Infektion mit dem Coronavirus. Als erstes wird ein Großauftrag des Corona-Krisenstabs der Region Hannover für das auf dem Messegelände eingerichtete Behelfskrankenhaus abgearbeitet. Die ersten 5000 von insgesamt 25.000 Exemplaren sollen am Mittwoch geliefert werden.

Die vph-Auszubildende Aleyna Dierkes präsentiert das in Hemmingen produzierte Visier. Quelle: vph

Anzeige

Die dazu erforderliche Folie aus Pet-G sei am Lager gewesen und könne so sinnvoll eingesetzt werden, erläutert Jörg Winterhoff, der das Projekt leitet. Gleichzeitig könnten dadurch Arbeitsplätze gesichert werden. Das Visier soll – ähnlich wie die in vielen Geschäften an den Kassen aufgestellten Plastikscheiben – vor einer Tröpfchenübertragung des Virus schützen.

Hemminger Firma vph produziert Gesichtsvisiere

Das mit einem elastischen Band am Kopf befestigte Visier kann über einem Mundschutz getragen werden und ist laut Firmenauskunft auch für Brillenträger geeignet. Die Beweglichkeit des Kopfes soll kaum beeinträchtigt sein. Zielgruppen sind laut Winterhoff außer Kliniken auch die Mitarbeiter von Arztpraxen und Altenheimen, aber auch des Einzelhandels oder von Notgruppen in Kindergärten und Schulen.

Die Firma weist allerdings darauf hin, dass es sich „nicht um ein medizinisch zugelassenes Produkt“ handele, das auch nicht zertifiziert sei. Es könne eine Infektion über die Atemwege nicht sicher verhindern, sondern nur das Risiko einer Erregerübertragung vermindern.

Lesen Sie auch

Von Thomas Böger