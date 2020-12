Hemmingen/Pattensen/Laatzen

Gibt es in Hemmingen und Pattensen mehr Fälle von häuslicher Gewalt durch die Corona-Pandemie? Die Mitglieder des „Runden Tisches gegen häusliche und sexuelle Gewalt Hemmingen/ Pattensen“ verweisen darauf: Auch wenn die Zahlen es aktuell noch nicht zeigen, so geht das Gremium von einer Zunahme häuslicher Gewalt aus. Die Pandemie erweise sich als Brennglas für bereits bestehende Problemlagen - in allen gesellschaftlichen Schichten.

„Die aktuellen Einschränkungen verschlimmern die Situation der von häuslicher Gewalt Betroffenen“, sagt Silvia Eckstein, Mitarbeiterin der Laatzener Frauenberatungsstelle Donna Clara, die auch für Hemmingen und Pattensen zuständig ist. „So sind durch die Beschränkungen des öffentlichen Lebens viele Paare gleichsam auf sich selbst zurückgeworfen worden. Drohender Arbeitsplatzverlust, Kurzarbeit und vermehrte Kinderbetreuung führen zu Mehrbelastung. Hinzu kommen Sorgen um die Gesundheit und Zukunftsängste.“ Die Berichte von Frauen, die den Weg zu ihr in die Beratungsstelle gefunden haben, würden bestätigen, dass Konflikte oft in Gewalt ausarten.

Beratungsbedarf hat in der Pandemie zugenommen

Ähnliches berichtet Susanne Giese, Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes der Stadt Hemmingen: „Insgesamt hat der Beratungsbedarf zugenommen.“ Das liege auch daran, dass viele Behörden und Institutionen während der Corona-Pandemie geschlossen sind oder nur eingeschränkt geöffnet haben. „In diesem Jahr haben auffällig viele geflüchtete Frauen eine Beratung wegen Trennung nachgefragt. Bei den meisten spielte häusliche Gewalt eine Rolle. Der angespannte Wohnungsmarkt macht es den Männern in diesen Fällen oft sehr schwer, eine neue Unterkunft zu finden.“

Der Runde Tisch gegen häusliche und sexuelle Gewalt Hemmingen/Pattensen bei einer Zusammenkunft im November 2019. Quelle: Stadt Hemmingen

Eckstein betont: „Keine Frau muss aufgrund von Corona-Beschränkungen Gewalt – sei es sexualisierte, körperliche oder psychische Gewalt – in den eigenen vier Wänden hinnehmen.“ Die Beratungsstelle Donna Clara im Frauenzentrum Laatzen, Hildesheimer Straße 85, ist unter Telefon (0511) 89885820 zu erreichen und via E-Mail an info@frauenzentrum-laatzen.de.

Rund 40 Fälle häuslicher Gewalt bisher in Hemmingen

Polizeihauptkommissar Andreas Kasten von der Polizeistation Hemmingen berichtet von rund 40 Fällen häuslicher Gewalt in diesem Jahr in Hemmingen, das sind sieben mehr als im Vorjahr. In Pattensen blieb die Zahl der bekannten Fälle gleichbleibend bei rund 30.

Das Frauenhaus in der Region Hannover verzeichnete während der ersten Monate der Pandemie sogar weniger Anfragen als sonst, was vermutlich auf die besonderen Kontaktbeschränkungen im Lockdown zurückzuführen sei. Denn vielen von Gewalt betroffenen Frauen fehlte die Möglichkeit, sich unbemerkt vom Täter Hilfe zu holen.

Sabine Porth von der Opferhilfsorganisation Weißer Ring stellt ebenfalls fest: „Im Bereich Hemmingen und Pattensen gab es im bisherigen Jahr 2020 von den von uns betreuten zehn Opferfällen keinen von häuslicher und sexueller Gewalt.“ Ebenso sei es im gesamten Jahr 2019 gewesen.

Runder Tisch gegen häusliche und sexuelle Gewalt

Statistisch betrachtet wird jedem dritten Tag in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder einem Ex-Partner getötet. Umgerechnet alle 45 Minuten wird eine Frau durch ihren Partner verletzt oder angegriffen. Vier von fünf Gewaltopfern in Beziehungen sind weiblich. „Diese Zahlen sind erschreckend und fordern zum Handeln auf, zumal von einem erheblich höheren Dunkelfeld ausgegangen werden muss“, sagt die Hemminger Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß.

Am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November dieses Jahres wehte eine Fahne vor dem Rathaus in Hemmingen, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Quelle: Stadt Hemmingen

So sind die bundesweit seit Jahren steigenden Zahlen einer der Gründe, warum sich der Runde Tisch Hemmingen/ Pattensen vor zehn Jahren gegründet hat. Seine Mitglieder aus Beratungsstellen, Polizei, Verwaltung und Zivilgesellschaft setzen sich seitdem dafür ein, dass das Thema Häusliche Gewalt auf örtlicher Ebene stärker ins Bewusstsein gerückt wird sowie Hilfsangebote besser vernetzt und ausgebaut werden.

Förderung für Donna Clara bis 2022 festgeschrieben

Die Mitglieder des Runden Tisches begrüßen, dass die Räte in Hemmingen und Pattensen die Förderung für die Frauenberatungsstelle Donna Clara erhöht und zunächst bis Ende 2022 festgeschrieben haben. In Pattensen und Hemmingen arbeiten die Gleichstellungsbeauftragten Heike Grützner und Diana Sandvoß mit örtlichen Einrichtungen und der Donna Clara Beratungsstelle zusammen. Martina Wolters vom Mehrgenerationenhaus Mobile in Pattensen ergänzt: „Unsere Mitarbeiterinnen, die hin und wieder von Konflikten und Gewalt in der Familie erfahren, können gezielt auf das Beratungsangebot von Donna Clara hinweisen und gegebenenfalls eine Beratung in unserem Haus organisieren.“

Fahnen vor Rathäusern und Aktion mit Postkarten

Zuletzt öffentlich nutzte das Gremium den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November, um mit einer Fahne vor den Rathäusern auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Für Montag, 21. Dezember, ist eine weitere Aktion geplant. An 10.000 Haushalte in Hemmingen, Pattensen und Laatzen werden Postkarten verteilt mit der Aufschrift: „Hier lebe ich meinen Traum – meinen Albtraum.“ Der Runde Tisch will so auf das Thema aufmerksam machen und Menschen ermutigen, nicht wegzuschauen.

Wegen Corona abgesagt werden musste die für November geplante Wanderausstellung „Echt krass“ in Hemmingen. Schüler der achten Klasse der KGS sollten sich interaktiv mit den Themen Gewaltprävention und Prävention sexueller Grenzverletzungen unter Jugendlichen auseinandersetzen. Denn auch sie leiden unter der Problematik.

Diese Postkarte wird an Haushalte in Hemmingen, Pattensen und Laatzen verschickt. Quelle: Donna Clara

Silvia Eckstein von Donna Clara sprach bei der jüngsten Sitzung des Runden Tisches über die zahlreichen Facetten von Gewalt, bei denen Jugendliche die Opfer sind. So bleibt die Gewalt gegenüber einem Elternteil den meisten Kindern nicht verborgen und kann schwerwiegende Folgen für ihre Entwicklung haben. Mitunter sind Kinder selbst die Opfer von Misshandlung. Ein besonderes Feld bei Jugendlichen ist die digitale Gewalt, die sich vorrangig in den sozialen Netzwerken abspielt. Sandvoß sagte: „Wir sind uns einig, dass wir auf die Aufklärung und Prävention von Gewalt unter Jugendlichen künftig ein besonderes Augenmerk legen müssen.“

