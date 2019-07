Hemmingen - Große Aktion: Bürger sollen unleserliche Verkehrsschilder melden Aus der roten Markierung wurde ein blasses Rosa, und die Schrift war kaum noch zu erkennen: Etwa 150 Verkehrsschilder hat die Stadt Hemmingen in den vergangenen bereits ausgetauscht. Die Aktion läuft weiter. Bürger können Vorschläge machen.

Neu und alt: An der Grundschule Hiddestorf wurde ein Feuerwehrzufahrtsschild bereits ausgetauscht (links). An einer weiteren Stelle in dem Bereich steht noch ein total verwittertes (rechts). Quelle: Andreas Zimmer