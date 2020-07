Hemmingen/Hannover

Wegen Corona kam alles anders: Eigentlich wollte Inge Schäkel aus Hiddestorf ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum als Fräulein Rose im Zirkuszelt an der Maschstraße in Hannover feiern, doch die Show fällt der Krise zum Opfer. Für März hatte sie einen Benefizauftritt in Hiddestorf geplant, der nun am Sonnabend, 18. Juli, 16 Uhr, im Garten vor dem Gemeindezentrum an der Ostertorstraße nachgeholt wird. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden für die Renovierung der Orgel in der Hiddestorfer Nikolaikirche gebeten.

Fräulein Rose ist aber nicht nur wegen ihrer Musikshows über die Fünfzigerjahre bekannt, sondern auch wegen der musikalischen Stadtrundfahrten durch Hannover im Oldtimerbus „BussaNova“. Schäkel wurde in Warburg (Kreis Höxter) geboren. Nach dem Studium und der Schauspielausbildung bei Peter Wolfgang Kelm und Marianne Bernhardt in Hamburg und Hannover ließ sie sich zur Theaterpädagogin ausbilden und später zur Montessoripädagogin. Auftritte führten sie durch ganz Deutschland. Seit 2018 ist sie ehrenamtlich Kirchenvorsteherin in der Nikolaigemeinde Hiddestorf/Ohlendorf.

Welchen Schlager haben Sie gerade auf den Lippen?

Tipitipitipso.

Was für ein Anfangswort für ein Interview.

Von Caterina Valente aus den Fünfzigerjahren.

Ihr Kopf ist vermutlich voller Schlager. Da braucht man nur den Anfang zu sagen, zum Beispiel „Ich will...“

...keine Schokolade“ von Trude Herr.

Ich hatte „Ich will ‘nen Cowboy als Mann“ von Gitte im Kopf, aber stimmt, das gibt es auch.

nKofFs7bD4g

Wussten Sie, das Conny Froebess „Zwei kleine Italiener“ auch auf Niederländisch gesungen hat: „Twee kleine Italianen“. Singe ich in meinem Programm, aber nur eine Strophe.

Was begeistert Sie denn so am Schlager?

Es ist diese Mischung. Der Krieg war vorbei, die Energie kommt wieder, das Wirtschaftswunder bricht an. Ich thematisiere deswegen auch die damalige Zeit, zum Beispiel die Mode, und stelle Quizfragen. Doch die Fünfziger sind lange her. Ich merke, dass ich beim Quiz einfachere Fragen stellen muss.

Sind Sie auf der Bühne auch kritisch?

Nein, das passt nicht zu dem Programm. Es sind ja doch eher die Klischees der Fünfzigerjahre, die heute oft gepflegt werden. Einmal kam eine Frau nach Auftrittsende zu mir und sagte, es sei eine harte Zeit gewesen.

Sie sind Jahrgang 1967. Wann haben Sie denn erstmals Schlager der Fünfziger wahrgenommen?

Das war bei meinen Großeltern. Von meinem Opa stammt auch der Plattenspieler, den ich bei meinen Auftritten dabei habe. Modell Bingo von Philips aus dem Jahr 1956.

Der spielt ja sogar die Geschwindigkeiten „16“ und „78“.

Wenn Opa eine Platte aufgelegt hat, mussten die anderen einen großen Abstand einhalten – ein Heiligtum. Der Plattenspieler auf der Bühne ist ein Türöffner.

Inwiefern?

Das ältere Publikum erinnert sich und Jüngere können mit Vinyl auch wieder etwas anfangen. Ich frage: „Was war Ihre erste Schallplatte?“, und schon ist man im Thema. Außerdem ist die Ästhetik und Optik der Fünfziger heute wieder da. Sehen Sie sich nur die ganzen Vintage-Läden an.

Jetzt frage ich mal: Was war denn Ihre erste Schallplatte?

„Super Trouper“ von Abba Anfang der Achtziger. Meine Eltern haben sie mir im Duty-Free-Shop auf einer Fähre nach Dänemark gekauft. Bill Ramsey hat übrigens „ Pigalle“ auch auf Dänisch eingesungen. Wussten Sie das?

Nein. Singen Sie das auch in Ihrem Programm? Das hätte ja schon Hape-Kerkeling-hafte Züge.

Nein, nein.

Hören Sie denn auch privat viel Schlager?

Nein. Ich höre gerne Musikkabarettisten wie Bodo Wartke oder Rainald Grebe. Ich mag intelligente, aber auch schräge Texte.

RiGxcZPix7s

Wie fing das alles an mit Fräulein Rose?

Die Figur entwickelte sich erst. Im Juni 1995 sollte ich in Hannover die Fahrgäste in einer extra eingesetzten Oldtimerbahn auf der regulären Linie 11 darauf aufmerksam machen, dass das NP-Rendezvous nicht mehr im Zoo stattfindet, sondern im Stadtpark. Ich war ein Walking Act, würde man heute sagen. Die Straßenbahnschaffner machten mit, sagten: „Ach, die Fräulein Rose hat keine Fahrkarte. Na, da muss sie wohl was singen.“ Und dann habe ich Schlager gesungen.

Der Name Fräulein Rose stammt woher?

Na, wegen des Rosengartens im Stadtpark. Und wegen des Logos vom Rendezvous.

Und dann kam Nico Walser.

Ja, das war im Jahr 2000. Seine Sängerin war abgesprungen, da traten wir dann sieben Jahre als Duo Inge & Nico auf und nach einer Pause nun bald wieder. Am 2. Oktober ist Premiere in Mellendorf in der Gemeinde Wedemark. Wir basteln gerade am Programm. Nico wohnt heute in der Nähe von Köln.

Haben Sie die Corona-Zeit auch beruflich gut überstanden?

Ja, ich bin froh, dass ich mehrere Standbeine habe. Ich bin Theaterpädagogin. Das Video „Über‘n Gartenzaun“ ist mit dem theaterpädagogischen Zentrum Hildesheim in der Corona-Zeit entstanden. Jedes Jahr entsteht auch ein Stück mit dem Jugendmusiktheater Hannover. Aber die ganzen Theaterprojekte in den Schulen und die Klassenfahrten, das fiel und fällt zurzeit leider noch alles flach.

Was sagt denn Ihre 18-jährige Tochter zu Ihrer Schlagerwelt?

Sie ist damit aufgewachsen und kennt sie alle.

Wie viele Kostüme haben Sie in den 25 Jahren verschlissen?

Vier. Jetzt trage ich ein blaues mit weißen Punkten.

Ging in den 25 Jahren auf der Bühne auch mal was schief?

Aber natürlich. Es war an einem 11.11. auf einer Karnevalsveranstaltung in Nürtingen in Baden-Württemberg. Ich sollte den Bürgermeister auf die Bühne holen. Ich habe ihn vollmundig angekündigt – und dann den Falschen auf die Bühne geholt.

Liebt die Musik der fünfziger Jahre: Inge Schäkel in ihrer Rolle als Fräulein Rose.

Wann kamen Sie nach Hemmingen?

Das war 2008, und ich habe es Jürgen Grambeck zu verdanken, Ohlendorfer und Chef vom „Bei Chez Heinz“ in Hannover. Dort bin ich aufgetreten und hatte erwähnt, dass ich zigmal umgezogen bin, jetzt raus aufs Land möchte und eine Wohnung suche. Nun, Grambeck hatte eine zu vermieten. 2013 bin ich dann in ein Fachwerkhaus von 1829 in Hiddestorf gezogen. Bevor es gebaut wurde, stand hier ein Stall von einem Gutsgelände.

Das sie zurzeit renovieren? Hier stehen Geräte und Werkzeuge.

Ich renoviere eigentlich seit ich hier wohne, in der Corona-Zeit bin ich ein gutes Stück weiter gekommen. Ich kenne mich jetzt gut aus mit Lehmputz und Fachwerk.

Und dabei singen Sie am liebsten welchen Schlager?

„Weil ich so sexy bin“ von Trude Herr.

7B-WrUxron4

Und Ihr Lieblingsschlagersänger oder -sängerin?

Caterina Valente. Sie ist so vielseitig und hat schon mit sechs Jahren ein komplettes Bühnenprogramm gemacht.

Womit wir die Kurve zum Anfang des Interviews bekommen hätten. Irgendwas mit Tipi...

Tipitipitipso beim Calypso, ist dann alles wieder gut...

Das Fünfzigerjahre-Quiz mit Fräulein Rose Fräulein Rose alias Inge Schäkel stellt in ihren Musikshows Quizfragen zu den Fünfzigerjahren. Hier sind fünf davon. Hätten Sie die Antwort gewusst? Die Auflösung steht am Ende. Wer kleine Hilfen braucht, klickt die Videos an. 1. Wie hießen die vier Ratekandidaten von Robert Lemke bei der TV-Sendung „Was bin ich?“ 2. Für welches Produkt wurde mit folgendem Spruch geworben: „Halt - wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ 3. Wie hießen die Filme, die Cornelia Froboess und Peter Kraus zusammen gedreht haben? 4. Conny wurde als Kinderstar 1951 mit dem Lied „Pack die Badehose ein“ berühmt. Wer komponierte es? 5. Wofür hat Marianne Koch Werbung gemacht? Auflösung: 1. Annette von Arentin, Hans Sachs, Guido Baumann, Marianne Koch. 2. HB Zigaretten. 3. Conny und Peter machen Musik; Wenn die Conny mit dem Peter. 4. Es war ihr Vater, der Operettenkomponist Gerhard Froboess. 5. Gardinen.

Von Andreas Zimmer