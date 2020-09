Hemmingen

Damit in den Herbstferien keine Langeweile aufkommt, hat die Jugendpflege der Stadt Hemmingen wieder zahlreiche Angebote für Kinder und Jugendliche zusammengestellt. Wie bereits beim Sommerferienpass sind die meisten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie draußen. Insgesamt gibt es 13 Aktionen während der Herbstferien im Zeitraum vom 12. bis 23. Oktober.

Klimaaktiv-Camp und Freizeit im Harz sind schon ausgebucht

Wie sich bei der bisherigen Anmeldung herausgestellt hat, sind das fünftägige Klimaaktiv-Feriencamp, bei dem Kinder vom 12. bis 16. Oktober forschen und experimentieren können, sowie die Ferienfreizeit in Wildemann im Harz vom 19. bis 23. Oktober am begehrtesten. Für beide Angebote sind bereits alle Plätze belegt. Wer Interesse daran hat, kann sich aber auf die Warteliste setzen lassen.

Für die übrigen Angebote gibt es noch mehrere Restplätze. So können Jungen und Mädchen im Alter von sieben bis neun Jahren gleich zum Ferienbeginn am Montag, 12. Oktober, von 9.15 bis 13 Uhr Clown Fussel in seiner Clownswohnung besuchen. Für Kinder von neun bis zwölf Jahren gibt es am Montag und Dienstag, 12. und 13. Oktober, jeweils von 14 bis 17 Uhr Actionspiele mit Seilen auf dem Bauspielplatz. Ebenfalls am Montag, 12. Oktober, beginnt eine bunte Draußenwoche für Mädchen von sieben bis zehn Jahren auf dem Bauspielplatz.

Vom BMX-Workshop bis zum Bogenschießen

Am Mittwoch, 14. Oktober, können Jungen und Mädchen bei einem BMX-Workshop in der Gleis-D-Skatehalle in Hannover mitmachen, eine kleine Kanutour sowie einen Radausflug zum Renncenter in Laatzen unternehmen, wo die Teilnehmer Modellautos über eine 30 Meter lange Bahn rasen lassen. Am Donnerstag, 15. Oktober, stehen Superfly-Airsports und Lehmofen-Pizzabacken auf dem Programm, am Freitag, 16. Oktober, Bowhunter-Bogenschießen.

Ihren eigenen Trickfilm produzieren Kinder am Montag und Dienstag, 19. und 20. Oktober, und von Mittwoch bis Freitag, 21. bis 23. Oktober, gibt es einen Comicworkshop für Anfänger.

Viele Outdoor-Angebote auch während der Schulzeit

Kinder und Jugendliche, die nicht erst auf die Herbstferien warten wollen, können bereits jetzt an mehreren Angeboten am Nachmittag teilnehmen. Auch diese sind wegen der Corona-Pandemie vorrangig im Freien. Außer mehreren Veranstaltungen auf dem Bauspielplatz wie Action Painting, „Sonnenuntergang auf dem Bauspielplatz“, „Feuer und Brot“ und „Live Action Role Play“ finden sich im Programm auch Outdoor-Veranstaltungen wie Geocaching und eine „Actionbound-Ralley“ durch Arnum.

Auch das Jugendkulturhaus an der Hohen Bünte 6 in Hemmingen-Westerfeld hat von montags bis freitags wieder von 9.30 bis 18 Uhr seine Türen geöffnet. Wegen der Hygienevorschriften dürfen allerdings nur maximal 20 Besucher in die Räume. Außerdem gilt eine allgemeine Maskenpflicht, und alle Gäste müssen sich in eine Liste eintragen.

Einen Überblick über alle Veranstaltungen der Jugendpflege und ausführliche Beschreibungen gibt es auf der Internetseite www.jugendpflege-hemmingen.de. Dort können sich Kinder und Jugendliche auch für die Veranstaltungen anmelden.

Von Stephanie Zerm