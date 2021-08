Laatzen-Mitte/Hemmingen

Beim nächsten bauhof-Konzert im Park der Sinne am Sonnabend, 14. August, ist der Schlagzeuger Torsten Zwingenbringer mit seinen „New Orleans Shakers“ zu Gast. Er ist für seine virtuose Schlagzeugtechnik „Drumming 5.1“ mit einem leicht federnden Swing-Feeling bekannt. Zur Seite stehen ihm Thomas l’Etienne (Klarinette, Saxofon und Gesang), Jan Hendrik Ehlers (Piano) und Oliver Karstens (Kontrabass).

„Für eine New-Orleans-Band ist es eine unübliche Besetzung – statt drei Bläsern gibt es nur einen“, heißt es beim Hemminger Kulturzentrum, das in seiner Reihe „bauhof on Tour“ zum vierten Mal in diesem Jahr zu Gast im Park der Sinne ist. Die Besetzung sei eine besondere Herausforderung an die Virtuosität der Bandmitglieder und zugleich Ausdruck ihrer Experimentierfreudigkeit.

Mix aus New-Orleans-Tradition und karibischen Stilen

Gegründet wurden die „New Orleans Shakers“ bereits 1977, damals standen vor allem Stücke aus dem goldenen Zeitalter des Jazz auf dem Programm. Ein Zufall führte die Band 2009 wieder zusammen. Heute mischt sie bei ihren Auftritten Elemente des alten New-Orleans-Jazz mit verschiedenen Stilen aus der Karibik – und liefert so moderne Interpretationen alter Jazztraditionen.

Das Konzert im Park der Sinne beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 22, ermäßigt 18 Euro. Karten können im Vorverkauf online unter bauhofkultur.de/tickets erworben werden.

Gebühr für Meinecke-Karten wird erstattet

Das für den 20. August angekündigte Konzert von Ulla Meinecke fällt hingegen aus. Nach Auskunft des bauhofs hat das Management die gesamte Tour abgesagt, sodass auch der Auftritt in Hemmingen entfällt. Bereits erworbene Tickets werden erstattet, wie Ingrid von Drathen vom bauhof versichert.

Von Johannes Dorndorf