Hemmingen

Das Kulturzentrum bauhof in Hemmingen geht wieder auf Tour: Für Freitag, 23. Oktober, laden die Veranstalter zu einem Kabarettabend mit Christoph Brüske in die KGS Hemmingen, Hohe Bünte 4, ein. Unter dem Titel „Willkommen in der Rettungsgasse – Songs und satirischer Notdienst“ unterhält der 55-jährige Kabarettist, Moderator und Autor ab 20 Uhr das Publikum.

Es ist nicht einfach, in diesen turbulenten Zeiten eine Schneise zu den Brennpunkten in Politik und Gesellschaft zu finden. Brüske wagt es dennoch. In seinem neuen Soloprogramm „Willkommen in der Rettungsgasse“ mischt der in Niederkassel bei Bonn lebende Künstler auf unterhaltsame Weise Polit-Kabarett und Musikeinlagen.

Anzeige

Seit 1997 auf den Bühnen der Republik

Seit 1997 ist er als Kabarettist auf den Bühnen der Republik unterwegs, moderiert und schreibt Kolumnen. „Brüske seziert dabei die Wutbürger am rechten und linken Rand. Und auch die vermeintlichen Rettungskräfte bringt er in eine stabile Seitenlage“, heißt es seitens des bauhofes.

Dieser bietet sein Programm nach wie vor an alternativen Spielstätten an. Denn wegen der Corona-Pandemie sind die Räume des Kulturzentrums an der Dorfstraße in Hemmingen-Westerfeld seit Mitte März geschlossen. Nach den Hygienevorschriften dürfen dort so wenig Besucher hinein, dass dies weder Spaß bereite noch wirtschaftlich sei, erläutert der bauhof-Vorsitzende Klaus Grupe.

Corona-Regeln sind einzuhalten

Darüber hinaus gilt: Es gibt weder eine Pause noch Bewirtung und auch keine freie Platzwahl. Das bauhof-Team begleitet die Gäste zu ihren Plätzen. Die allgemeinen Corona-Regeln – Abstand halten, Hygiene und Alltagsmasken – sind zu beachten. Am Sitzplatz und während der Veranstaltung kann der Mund-Nasen-Schutz abgenommen werden.

Veranstaltungsort ist am 23. Oktober die KGS Hemmingen. Karten sind nicht wie üblich an den bekannten Vorverkaufsstellen, sondern nur über die Internetseite www.bauhofkultur.de zu erwerben. Wer selber keinen Computer oder kein Smartphone besitzt, könne mit Sicherheit einen Bekannten um Hilfe bitten, sind die Veranstalter überzeugt. Der Preis für den Kabarettabend liegt bei 22 Euro, ermäßigt 18 Euro.

Von Janna Silinger