Hiddestorf

So wird das also: Der Stand der Bauarbeiten an der Mehrzweckhalle Hiddestorf lässt immer mehr erahnen, wie das fertige Gebäude mal aussieht. Seit November 2019 wird das zwischen der Kirche und der Grundschule liegende Gebäude an der Ostertorstraße grundlegend saniert und umgebaut.

So wurde der Nebentrakt mit den Umkleiden und Geräteräumen abgerissen. Es entsteht ein Neubau, in dem unter anderem auch eine Mensa untergebracht wird. Später soll auch der Zugang zu der 1978 errichteten Halle barrierefrei sein.

Umbau der Halle in Hiddestorf geht voran

„Wir liegen hier mit allen laufenden Arbeiten ganz normal im Zeit- und Kostenrahmen“, sagt Axel Schedler, Fachbereichsleiter in der Hemminger Stadtverwaltung, erfreut. Die Wiedereröffnung sei somit weiterhin für das erste Quartal 2021 geplant. Insgesamt 3,5 Millionen Euro sind im städtischen Haushalt eingeplant.

Die Bauarbeiten an der Mehrzweckhalle in Hiddestorf liegen im Zeitplan. Quelle: Torsten Lippelt

Wer sich als Passant zurzeit darüber wundert, dass die Halle in einem Eckbereich abgerundet ist: Das ist Absicht. „Nicht nur an diesem Fassadenteil, sondern auch im Gebäudeinneren – so beim Mensa-Trakt – haben wir an zwei Stellen gewollt ‚runde‘ Ecken“, erläutert Schedler. „Das ist städtebaulich von der Stadt und dem Architekten so gewollt.“ Nur welche Farbe die Wände bekommen soll, das habe man noch nicht endgültig besprochen.

Von Torsten Lippelt