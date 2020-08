Hildesheim

Nach dem coronabedingten, abrupten Abbruch der vergangenen Saison startet das Theater für Niedersachsen (TfN) am 19. August unter der Leitung des neuen Intendanten Oliver Graf in die nächste Spielzeit. 28 Premieren in den Sparten Schauspiel, Oper und Operette, Musical, Junges Theater und Tanz hat das TfN angesetzt. Zusätzlich stehen zahlreiche Konzerte, theaterpädagogische und inklusive Angebote zum Mitmachen, Sonderveranstaltungen sowie sechs Wiederaufnahmen im Jungen Theater auf dem Programm.

Coronabedingt ist der Kartenkauf bis auf Weiteres auf den Folgemonat beschränkt: Der Vorverkauf für die Aufführungen bis Ende September beginnt am Freitag, 21. August, „Karten für Oktober gibt es dann erst ab dem 1. September“, teilt TfN-Sprecherin Julia Deppe mit.

Weltoffen und niederschwellig

Unter dem Motto „Für ein neues wir: Hier giltʼs dem Publikum“ stellt Graf die weltoffene und niederschwellige Ausrichtung des Theaters besonders in den Vordergrund. „Wir laden alle ein, gemeinsam mit uns die Welt zu entdecken und kennenzulernen – ganz gleich welcher sozialen, ethnisch-kulturellen oder religiösen Zugehörigkeit, welchen Alters und Geschlechtes sowie welcher sexuellen Orientierung oder welcher körperlichen oder seelischen Beeinträchtigung.“ Um allen Menschen den Zugang zum TfN zu ermöglichen, soll es in sämtlichen Sparten Übertitel in unterschiedlichen Sprachen sowie ein vielfältiges Vermittlungsangebot geben.

Freilich ist das Motto auch auf die Besonderheiten gemünzt, die mit der Corona-Pandemie einhergehen. „Wir haben momentan zwei Möglichkeiten, mit der Krise umzugehen: den Kopf in den Sand zu stecken oder kreativ mit den Gegebenheiten umzugehen. Wir haben uns für den kreativen Umgang entschieden“, macht Graf deutlich. „Wir müssen herausfinden, was die künstlerische Arbeit unter Corona-Bedingungen bedeutet“, betont der neue Intendant. „Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Lösungen keine Notlösungen sein werden, sondern eben nur einen anderen künstlerischen Umgang mit den Werken erfordern.“

Ayla Yeginer ist neue Hausregisseurin

Neu im TfN-Team ist zudem Ayla Yeginer. Als neue Hausregisseurin wird sie den Produktionen sicherlich einen eigenen Stempel aufdrücken. „Es ist ohne Frage ein außergewöhnlicher Start in eine Spielzeit, die mehr denn je einen kreativen, dynamischen und gemeinschaftlichen Umgang mit künstlerischem Schaffen erfordert“, betont Yeginer, die gemeinsam mit Dramaturgin Cornelia Pook ab sofort die Schauspielsparte leitet. Insbesondere werde das TfN die Themen Ausgrenzung und Anderssein in ihren verschiedenen Ausprägungen in den Vordergrund stellen, ergänzt Pook.

Genreübergreifende Trilogie zum Auftakt

Das TfN will künftig in jeder Spielzeit eine Trilogie präsentieren, in der sich die Sparten Schauspiel, Oper und Tanz einem gemeinsamen Stoff widmen. Zum Auftakt widmet sich das TfN in dieser Saison genreübergreifend dem Stoff aus Friedrich Schillers Klassiker „Die Räuber“. Die Trilogie beginnt am Sonnabend, 12. September, um 19 Uhr mit der Aufführung von Saverio Mercadantes Oper „Die Räuber (I Briganti)“ im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim. Am Sonntag, 13. September, feiert um 19 Uhr Schillers Drama „Die Räuber“ unter der Regie von Ayla Yeginer Premiere. Eine Tanztheater-Bearbeitung des Schiller-Stoffs bringt das TfN am Sonnabend, 19. September, ab 19 Uhr als Uraufführung auf die Große Bühne.

Sämtliche Stücke werden gemäß der aktuellen Corona-Bedingungen aufgeführt. „Da sich die Auflagen ständig ändern, bitten wir unser Publikum, sich über unsere Homepage über die aktuellen Hygieneauflagen zu informieren“, sagt Julia Deppe. Auf tfn-online.de gibt es auch die Eintrittskarten, genauso wie beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim sowie unter Telefon (05121) 1 69 316 93.

Von Daniel Junker