Hildesheim

Zu einem Gastspiel in der Reihe One-Night-Stand des Theaters für Niedersachsen (TfN) kommt das Improvisationstheater Schmidt’s Katzen am Sonnabend, 31. Oktober, in die Halle39 in Hildesheim. Das Frauenquartett wird dabei von den beiden neuen TfN-Ensemblemitgliedern Nina Carolin und Jeremias Beckford unterstützt.

Beim Improvisationstheater gibt es weder Text noch Drehbuch. Die Schauspieler greifen zugerufene Begriffe des Publikums auf und entwickeln daraus Szenen, Sketche oder auch Lieder. Dabei gilt: Alle Geschichten werden nur dieses eine Mal gespielt oder gesungen. Als Vorläufer des Improtheaters gelten nicht nur die Stegreifkomödie und die Commedia dell’arte, sondern auch das in verschiedenen Kunstformen praktizierte, schon im antiken Griechenland bekannte Extempore. Darunter verstand man Darbietungen ohne Vorbereitung, wie sie auch heute noch im Jazz üblich sind. Die Mitglieder der Katzengruppe mit dem falschen Genitiv haben allesamt viel Erfahrung mit dieser speziellen Form des Theaters. Sie sind schon in zahllosen deutschen Städten, aber auch in Zürich und Amsterdam aufgetreten.

Ensemble hat sich 2003 gegründet

Kirsten Schmidt ist von Beginn an im Jahr 2003 dabei. Im selben Jahr schloss sie aber auch ein Studium der Sozialpädagogik ab. 2009 folgte ein Master of Arts in Theaterpädagogik. Neben der Arbeit als Schauspielerin ist sie therapeutisch in einer kinder- und jugendpsychiatrischen Praxis tätig. Hannah Lerch ist ebenfalls schon seit 2003 bei den Katzen. Daneben absolvierte sie ein Studium der Kulturwissenschaften, das sie 2009 mit dem Diplom abschloss. Außerdem betätigt sie sich noch als Illustratorin und Grafikerin.

Stefanie Petereit ist seit 2012 hauptberufliche Impro-Schauspielerin, hat aber auch ein Diplom als Psychologin in der Tasche. Seit 2015 macht sie bei den Katzen mit, ist daneben noch als Trainerin für den Schauspielnachwuchs tätig. Erst im vergangenen Jahr ist Beatriz Beyer zu dem Ensemble hinzugestoßen. Auch sie hat neben ihrer schauspielerischen Ausbildung noch ein völlig anderes Feld beackert und einen Master of Science in Unternehmensführung erworben.

Vorstellung in ehemaligem Flugzeughangar

Die Vorstellung am Sonnabend, 31. Oktober, ist die erste in der Reihe One-Night-Stand. Sie findet in dem zum Veranstaltungszentrum umgebauten ehemaligen Flugzeughangar Halle39 an der Schinkelstraße in Hildesheim statt, da die große Bühne des Stadttheaters wegen eines Wasserschadens noch nicht wieder bespielbar ist. Im September hatte ein technischer Defekt dort die Sprühflutanlage ausgelöst.

Beginn ist um 20 Uhr. Eintrittskarten kosten zwischen 18 und 22 Euro und sind im TfN-Service-Center unter Telefon (05121) 16931693 oder über die neue TfN-Homepage www.mein-theater.live erhältlich.

Von Thomas Böger