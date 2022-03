Hemmingen

Mehr als 200 Menschen sind dem Spendenaufruf für die Ukraine am Dienstag, 1. März, gefolgt. Nun folgt eine zweite Sammelaktion: erneut vor dem Freibad in Arnum, am Mittwoch, 9. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Zur Spende ermuntern erneut Die Linke, FDP und Bündnisgrünen, die Hemminger CDU und SPD unterstützen den Aufruf.

Mit den Sachspenden soll Menschen geholfen werden, die von dem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Die Sammlung wird wieder mit der St.-Wolodymyr-Kirchengemeinde in Hannover-Misburg koordiniert. „Sie kann aufgrund der persönlichen und direkten Kontakte in die Stadt Lwiw (Lemberg) sehr genau abschätzen, welche Materialien vor Ort benötigt werden, und sie kümmert sich auch um den Transport in die Ukraine“, teilen die Organisatoren mit. Unterstützt wird der Aufruf erneut von der Hemminger Firma Pflanzenparadies Glende, die beim Transport der Materialien nach Misburg hilft, und dem Obi-Markt in Laatzen, der 100 weitere Umzugskartons bereitstellt. Auch die Gemüsekiste aus Hiddestorf unterstützt dieses Mal den Transport nach Misburg mit einem Fahrzeug.

Lesen Sie auch News zum Krieg in der Ukraine im Liveticker: aktuelle Entwicklungen im Überblick

Hemminger Spendenaktion für Ukraine: Das wird benötigt

Benötigt werden Medikamente und medizinische Ausrüstung, unter anderem steriles und unsteriles Verbandsmaterial, chirurgische Instrumente als Einmalbesteck, Beatmungsmasken, Thermodecken und Erste-Hilfe-Kästen – alles, auch wenn das Haltbarkeitsdatum bereits abgelaufen ist. Medikamente werden getrennt gesammelt und der Gemeinde gesondert übergeben. „Es gibt in der Gemeinde eine ärztliche Ansprechpartnerin, die für einen getrennten Transport direkt nach Lwiw und eine direkte Übergabe an medizinisches Personal vor Ort sorgt“, erläutern die Organisatoren aus Hemmingen. Gebraucht werden unter anderem ferner Windeln und Feuchttücher, ungeöffnete Babynahrung (Milchpulver, Gläschennahrung und Kleinkinder-Fruchtriegel), wobei das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr als sechs Monate abgelaufen sein darf; ungeöffnetes Duschgel, Shampoo, Binden, Tampons, Zahnpasta und Seife; Schlafsäcke, Decken und Isomatten. Sogenannte Power Banks (externe Handy-Akkus zum Aufladen für unterwegs) müssen geladen sein, Batterien werden ebenfalls gebraucht. Nicht benötigt werden Kleiderspenden und Lebensmittel außer Babynahrung, deswegen werden sie am Mittwoch nicht angenommen.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere geplante Spendenaktion im Hemminger Stadtgebiet

Hiddestorf: Kinder aus Hiddestorf bauen am Sonnabend, 12. März, für die Zeit von 14 bis 17.30 Uhr einen Spielzeugflohmarkt rund um die Nikolaikirche an der Ostertorstraße 19 auf. Der Erlös soll vollständig zugunsten ukrainischer Kinder an das Deutsche Kinderhilfswerk fließen, teilt die Nikolaigemeinde mit, zu der auch Ohlendorf gehört. Weitere Kinder, die Spielzeug verkaufen und den Erlös komplett spenden wollen, können mitmachen, wenn sie sich per E-Mail an HilfebrauchtHelfer@gmx.de angemeldet haben. Für Bratwürste, Kuchen, Waffeln sowie Kaffee und andere Getränke ist gesorgt. Am 12. März für 18 Uhr lädt die Kirchengemeinde zum Kinder-Friedensgebet in oder neben die Nikolaikirche ein.

Hemmingen-Westerfeld: Die Musikschule Hemmingen lädt für Sonntag, 12. März, zu einem Sonderkonzert ein. Nähere Informationen gibt es hier.

Auswahl von vergangenen Hemminger Sammel- und Spendenaktionen

Erste Sammelaktion von Parteien vor dem Arnumer Freibad

Hilfstransport von Devese aus, nachdem ein Lastwagen in Polen steckenblieb

Kinderflohmarkt auf Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld

Von Andreas Zimmer