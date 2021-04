Hemmingen-Westerfeld

Durch Neubauten gehen in Hemmingen-Westerfeld Flächen verloren, die bei Hochwasser überschwemmt werden. Die Stadt muss dafür einen Ausgleich schaffen, was nicht ganz leicht ist.

An der Hohen Bünte soll die KGS erweitert werden und an der Weetzener Landstraße ist das neue Gerätehaus der Ortsfeuerwehren Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg geplant, das auch die Stadtfeuerwehr nutzen wird. Als Ausgleich hat die Stadt ein Gelände am Ende der Straße Hohe Bünte im Visier, südlich des Strandbadsees. Die Stadt auch ein Gebiet an der Döhrener Straße im Osten von Hemmingen-Westerfeld im Blick gehabt, aber jenes an der Hohen Bünte bietet sich laut Verwaltung nicht nur deswegen an, weil es bereits der Stadt gehört.

Hochwasser: Ausgleich für KGS-Bau und neues Gerätehaus

Es ist, auch was Boden und Grundwasser anbelangt, geeignet, es ist nahezu eben und es ist sogar groß genug, um noch ein drittes Bauprojekt auszugleichen: die schon vor einigen Jahren fertig gewordene Buswendeschleife an der Berliner Straße in Hemmingen-Westerfeld. Hierfür sollte der Ausgleich eigentlich nördlich des Friedhofs von Hemmingen-Westerfeld sein, doch der geplante Platz steht nach Angaben der Verwaltung nicht mehr zur Verfügung: Dort hat sich ein schützenswertes Biotop entwickelt.

Der Weg am Hemminger Maschgraben wird gern von Spaziergängern genutzt. Quelle: Torsten Lippelt

Doch ohne Bebauungsplan darf die Stadt auf der vorgesehenen Ausgleichsfläche nichts unternehmen. Fast drei Hektar umfasst das zurzeit landwirtschaftlich genutzte Gelände, das damit etwa so groß ist wie vier Fußballfelder. Es liegt im Überschwemmungsgebiet der Leine und in einem Bereich, der statistisch gesehen alle 100 Jahre überschwemmt wird. Strandbandsee und der Hemminger Maschgraben bleiben bei den Plänen der Stadt unangetastet. Der Boden soll stellenweise bis zu 1,20 Meter abgegraben werden, ausgenommen bestehende Bäume und Sträucher. Danach soll der Mutterboden wieder aufgetragen werden und mit einem Saatgut rekultiviert werden.

Planentwurf für Gebiet Hohe Bünte liegt öffentlich aus

Fürs Gerätehaus sind etwa 6600 Kubikmeter als Retentionsfläche auszugleichen, für den KGS-Bau bis zu 750 Kubikmeter und für die Buswendeschleife etwa 350 Kubikmeter. Für den naturschutzrechtlichen Ausgleich für spätere Bauprojekte stehen gewissermaßen als Ökopool 18.500 Quadratmeter zur Verfügung.

Der Weg am Hemminger Maschgraben ist auch für Radfahrer eine beliebte Strecke. Quelle: Torsten Lippelt

Der Planentwurf hat erstmals im Oktober und November 2020 öffentlich ausgelegen. Laut Fachbereichsleiter Axel Schedler hat daraufhin niemand gravierende Bedenken geäußert. Südlich des Hemminger Maschgrabens aber könnten auf einer „kleinen Fläche“ Kampfmittel im Boden liegen, dies solle sondiert werden. Denkbar seien auch archäologische Funde. Der Gewässer- und Landschaftspflegeverband (GLV) 52 hat zudem kritisiert, dass ein Fußweg „das ganzheitlich zu betrachtende Biotop Hemminger Maschgraben zerschneidet“. Politik und Verwaltung in Hemmingen sind sich einig, dass der Weg für die Naherholung bleiben muss. Keinesfalls dürften auf der Ausgleichsfläche Trampelpfade entstehen, heißt es in der Stellungnahme, die den Fach- und den Verwaltungsausschuss passierten.

Der Entwurf liegt nun erneut öffentlich im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld aus, und zwar noch bis Montag, 10. Mai. Jeder kann in dieser Zeit Kritik und Anregungen äußern. Der Entwurf kann im Fachbereich Bau und Umwelt eingesehen werden: montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr und montags zusätzlich von 15 bis 18 Uhr oder zu anderen Zeiten nach Terminvereinbarung unter Telefon (0511) 4103269 oder 4103112. Wegen Corona ist grundsätzlich vorab ein Termin abzusprechen. Die Unterlagen sind auch im Internet auf stadthemmingen.de abrufbar.

Von Andreas Zimmer