Wenn das nächste Hochwasser kommt, braucht die Stadt Hemmingen gleich mehrere mobile Schutzsysteme. Denn mal sind die Barrieren auf gerader Fläche wie zum Beispiel auf Straßen und Wegen zu verlegen und mal im unebenen Gelände. Es werden auch nicht ganze Stadtteile geschützt, sondern „besonders kritische Punkte und Objekte“, erläuterte jetzt die Erste Stadträtin Regina Steinhoff und nennt Schulen und Pumpwerke als Beispiele.

Der Rat hatte sich im Mai 2020 gegen einen Deichbau ausgesprochen. Stattdessen solle die Stadt ihren Katastrophenschutz ausbauen. Steinhoff sagte am Montagabend im Feuerschutzausschuss des Rates, vor allem wegen Corona und der Kommunal- sowie Bundestagswahl 2021 habe sich das Projekt verzögert. Sie machte deutlich, dass die Verwaltung zwar weiter auf der Grundlage eines HQ100 plant, also eines Hochwassers, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt. Doch auch wenn der Katastrophenschutz erweitert werde – einen Deich könne er nicht ersetzen.

Deichbau: Rollt der neue Rat die Diskussion neu auf?

Wird der neue Rat, er hatte sich im November 2021 konstituiert, das Thema neu aufrollen? Heiko Schaefer (CDU) kündigte an, es sei „in einem anderen Ausschuss zu diskutieren, ob es eine Neuauflage geben wird“. So spricht der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klima am 27. Januar über den CDU-Antrag, für Ratsmitglieder einen Workshop rund um das komplexe Thema Hochwasserschutz anzubieten.

Im Feuerschutzausschuss am Montagabend stellte die Verwaltung mögliche Systeme vor. Steinhoff sagte, es gehe hierbei nicht um bestimmte Hersteller, sondern darum, in einer ersten Annäherung an das Thema Unterschiede zum Beispiel bei der Handhabung, der Wartung und den laufenden Kosten zu verdeutlichen.

Mögliche Systeme für den Hochwasserschutz

Eines der Systeme: Von einem Wagen können Schläuche samt Netz und Dichtungen abgerollt werden. Die mit Wasser gefüllten Schläuche sind begehbar. Die Schläuche können auch bis zu einer Höhe von drei Metern übereinander gelegt werden. In etwa 30 Minuten lassen sich rund 100 Meter verlegen.

Beim System „Tasche in der Tasche“ lässt sich eine Hülle mit Wasser füllen. Die Innenhülle ist nur einmal zu benutzen und dann auszutauschen. Bei diesem System lässt sich eine Höhe von bis zu 1,40 Metern erreichen. In etwa 60 Minuten lassen sich rund 100 Meter verlegen.

Ein ähnliches System wie auf dem Bild in Laatzen kommt möglicherweise in Hemmingen infrage. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Bei einem Stecksystem lässt sich der Schutz mit Scharnieren hoch- und runtersetzen und eine Höhe von einem halben Meter erreichen. In etwa 30 Minuten können rund 100 Meter verlegt werden.

Dieses System lässt sich zusammenstecken. Quelle: privat

Feuerwehr hat noch keinen Favoriten

Stadtbrandmeister Marc Wehrmann zufolge hat die Feuerwehr noch keinen Favoriten. Es sei aber klar, dass ein System nicht ausreiche. Steinhoff sagte, je nach Einsatzort sei „mal das eine und mal das andere System besser“. Wo welches am besten passt, wolle sich eine Projektgruppe im März ansehen. Der Termin sollte schon im Januar 2022 sein, musste aber wegen Corona verschoben werden. Zur Projektgruppe gehören unter anderem Vertreter der Ortsfeuerwehren Harkenbleck, Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg, des Betriebshofs, der Stadtverwaltung und des Technischen Hilfswerks.

Bisher schützte sich die Stadt vor allem mit Sandsäcken gegen Hochwasser wie auf diesem Bild von 2017 in Wilkenburg. Quelle: Stadtfeuerwehr Hemmingen

Steinhoff gab zu bedenken, dass die mobilen Schutzsysteme noch in diesem Jahr beschafft werden könnten. Favorisiere der neue Rat hingegen eine andere Lösung wie einen Deich, dauere es noch Jahre, bis dessen Bau beginnen könne. Bürgermeister Jan Dingeldey sagte, bei einem solchen Vorhaben sei auch mit Klagen vor Gericht zu rechnen. Hemmingen müsse aber auch in der Zeit bis zu einem eventuellen Deichbau andere Schutzsysteme haben als Sandsäcke. Die Kosten für die Schutzsysteme kalkuliert die Verwaltung für 400 bis 800 Meter, je nach System, mit etwa 150.000 Euro.

Region soll Schutzsysteme ausleihen

Dingeldey zufolge soll auch die Region Hannover den Kommunen je nach Bedarf Schutzsysteme ausleihen und eine „Koordinierungsaufgabe“ übernehmen. Dingeldey sagte, er habe hierzu am Dienstag ein Gespräch mit dem Regionspräsidenten. Bevor die Stadt Schutzsysteme kauft, will der Feuerschutzausschuss öffentlich darüber beraten.

Von Andreas Zimmer