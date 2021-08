Hemmingen

Nach der Unwetterkatastrophe in Westdeutschland sind auch viele Menschen in Hemmingen besorgt: Kann so etwas auch in ihrer Stadt passieren? Was gibt es für Pläne, ist die Stadt auf solche Ereignisse vorbereitet, zu welchen Ergebnissen kommt die Projektgruppe Erweiterter Katastrophenschutz? Wir geben Antworten.

Was will die Stadt gegen den Starkregen tun?

Sie möchte, wie Ende Juli dieses Jahres bekannt wurde, eine Starkregengefahrenkarte für das Stadtgebiet erstellen lassen. Diese Karte, basierend auf der Prognose eines Computermodells, soll zeigen, wohin Wassermassen an der Oberfläche fließen und wo die Gefahr von Überflutungen besteht. Ergebnisse liegen aber erst innerhalb von zwei Jahren vor. Die Stadt hat bereits Zisternen gebaut, die Wasser speichern – zum Beispiel in Arnum – und will noch weitere bauen.

Ist zwischen Hochwasser und Starkregen zu unterscheiden?

Unbedingt. Beim Hochwasserschutz geht es vor allem um Überschwemmungen durch die Leine, vorwiegend in Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sowie in Teilen von Harkenbleck und Arnum betroffen. Darin befinden sich mehr als 1000 öffentliche und private Gebäude. Erfahrungsgemäß steigt das Hochwasser langsam. Ein Starkregen jedoch könnte abrupt jeden der sieben Hemminger Stadtteile treffen. Hierbei spielt unter anderem die Kapazität des Kanalnetzes und von Wasserläufen wie der Arnumer Landwehr eine wichtige Rolle.

Wird der neue Rat die Themen aufgreifen?

Das deutet sich an, nachdem es inzwischen mehrere Parteien fordern. Bürgermeister Claus Schacht erläuterte, es sei erwägt worden, das Thema noch im September zu beraten, doch es sei sinnvoller, wenn gleich der neue Rat, der sich im November konstituiert, eingebunden werde.

Nach jahrelanger Beratung hatte der Rat in Hemmingen kurz vor Pfingsten 2020 mehrheitlich, nachdem es für zwei Varianten für einen Deichbau keine Mehrheiten gegeben hatte, für den erweiterten Katastrophenschutz gestimmt. Was bedeutet das?

Bislang hat die Stadt sich vor allem mit Sandsäcken geschützt. Es gibt aber auch andere Schutzelemente, zum Beispiel Schutzschläuche, die mit Wasser gefüllt werden können. Diese will die Stadt möglicherweise anschaffen. Die Ratsentscheidung 2020 bedeutet aber auch, dass Privatleute ihre Häuser weiter selbst schützen müssen.

Hätte sich der Rat für eine HQ100-Lösung ausgesprochen, also ein 100-jährliches Hochwasser in den Blick genommen, wäre das dann der Rundumschutz?

Nein. Joachim Steinmetz, Fraktionschef der Grünen, sagte jetzt: „Die Bilder aus Rheinland-Pfalz haben noch einmal eindrucksvoll vor Augen geführt, dass selbst ein HQ100-Schutz keinen absoluten Schutz bietet. Schon ein Hochwasser, das statistisch nur alle 120 Jahre eintritt, würde solche Deiche einfach überfluten.“

Petra Nolte-Porteous, Parteichefin der Grünen, fordert eine umfassende Information der Menschen in den Hemminger Überschwemmungsbereichen. „Dabei geht es zum Beispiel um die Verlagerung von Hausanschluss, Elektroinstallation und Heizung aus dem Keller in höher gelegene Stockwerke, um Rückstauventile und notwendige Vesicherungen.“ Zusammen mit der Region Hannover und den Netzbetreibern solle die Stadt kurzfristig aufklären und ein Förderprogramm auflegen. SPD-Fraktionschef Jens Beismann betonte im Gespräch mit dieser Zeitung, die Ratsentscheidung 2020 habe sich allein um den Hochwasserschutz der Leine gedreht. „Bei neuen Gutachten muss der Starkregen mitberücksichtigt werden“, forderte er.

Wann gibt es Neues von der Projektgruppe Erweiterter Katastrophenschutz?

Sie trifft sich im September wieder, erläuterte die Erste Stadträtin Regina Steinhoff. Dann soll auch in einem Fachausschuss über den aktuellen Stand informiert werden. Zu der Projektgruppe gehören der Bürgermeister, zwei Fachbereichsleiter der Stadtverwaltung, der Stadtbrandmeister und sein Stellvertreter, die Ortsbrandmeister aus Hemmingen-Westerfeld und Wilkenburg sowie Fachplaner vom Technischen Hilfswerk im Ortsverband Springe. Im Januar dieses Jahres hatte sich die Gruppe neuralgische Punkte im Hemminger Stadtgebiet angesehen.

Ich möchte mich in Hemmingen über das Thema informieren. Wann ist die nächste Gelegenheit?

Die Interessengemeinschaft (IG) Hochwasserschutz lädt Mitglieder und andere Interessierte für Montag, 9. August, zu einem Treffen ein. Sie versammeln sich von 10.30 bis 13 Uhr im Bürgersaal im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld und beraten, über einen sicheren und zuverlässigen Schutz. Das Spektrum reicht vom HQ100 – also einem Hochwasser, wie es statistisch alle 100 Jahre vorkommt – über den Schutz vor Starkregen bis über den geplanten Stadtpark und KGS-Schulwald und den Ausbau des Südschnellweges bis zum Versicherungsschutz und der interkommunalen Zusammenarbeit. „Nach dem Treffen soll den Parteien und Kandidaten die Ergebnisse zur eigenen Sichtweise und Stellungnahme vorgetragen werden“, erläutert die IG.

