Sehen sich die Hochwasserkarten für Hemmingen an: Umweltminister Olaf Lies und Bürgermeisterkandidatin Katja Schröder (beide SPD). Die Karten hängen an einem Fenster der Mensa auf dem KGS-Campus in Hemmingen-Westerfeld. Die Schule liegt im Überschwemmungsgebiet. Quelle: Andreas Zimmer