Hemmingen

Der ehemalige Hemminger Ratsherr Horst Bauermeister ist tot. Er starb am 24. April, teilte die Stadtverwaltung mit. „In tiefer Trauer gedenken wir Horst Bauermeister. Wir verlieren einen außerordentlich engagierten Kommunalpolitiker, der sich vehement und uneigennützig für das Wohlergehen seiner Heimatgemeinde eingesetzt hat“, sagte Bürgermeister Claus Schacht.

Bauermeister wurde im April 1938 in Hiddestorf geboren. Zwischen 1968 und 1986 war er Mitglied im Hemminger Rat. Drei Jahre saß er dem Bau- und Umweltausschuss vor. Zudem war er parallel von 1968 bis 1972 Bürgermeister von Hiddestorf. Schacht erläuterte, die Ortschaft verdanke ihm einen neuen Sportplatz, die Errichtung eines neuen Kindergartens und viele weitere Verbesserungen.

Auszeichnungen für Horst Bauermeister

Neben diesem Engagement war er in vielen anderen Bereichen aktiv. So arbeitete er in den 1970er und 1980er Jahren ehrenamtlich in einem Internationalen Behindertenverband mit. Im Januar 1987 wurde der Hiddestorfer mit der Ehrennadel der damaligen Gemeinde Hemmingen ausgezeichnet. Für seinen Einsatz im altersgerechten Wohnungsbau erhielt Bauermeister im September 1987 das Bundesverdienstkreuz am Bande. „Er war mir persönlich ein wichtiger und allzeit kritischer und zugleich konstruktiver Wegbegleiter“, sagte Schacht. „Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seiner Familie.“

Von Katharina Kutsche