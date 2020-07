Hemmingen

Die einen sprechen von Shoefiti, die anderen nennen es Shoe Tossing: Fakt ist, dass das Phänomen, dass an Ampeln zusammengebundene Schuhe hängen, schon vor mehr als zehn Jahren erstmals in Deutschland aufgetaucht ist. Der Trend schwappte aus den USA nach Deutschland. Jetzt baumelt ein Paar Turnschuhe an der Ampel an der Wülfeler Straße/Höhe Alte Dorfstraße, also der Ortsdurchfahrt in Wilkenburg.

Wer hängt Turnschuhe über Ampeln und warum?

Wer hat sie dort, an den Schnürsenkeln zusammengebunden, hingehängt? Und warum? Wo drückt Wilkenburg der Schuh? Hat es mit der ausstehenden Sanierung der Landesstraße zu tun? Diese Zeitung hat sich in Wilkenburg unter anderem bei Anwohnern umgehört, aber bislang keine schlüssige Erklärung gehört.

Anzeige

An der Ampel an der Ortsdurchfahrt Wilkenburg hängt ein Paar Schuhe. Quelle: Andreas Zimmer

Weitere HAZ+ Artikel

Es gibt aber noch einen Trend: Mancherorts kam nach dem ersten Paar ein weiteres dazu, dann noch eines und noch eines…

Übrigens: Nach Stadt, Region und Polizei ist jetzt der Stand: Solange es die Ampelzeichen nicht und sonst auch keinen behindert, wird es nicht weiter verfolgt und gilt als grober Unfug. Sonst ist es eine Ordnungswidrigkeit.

Von Andreas Zimmer