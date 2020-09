Hemmingen-Westerfeld

Die Leine-Volkshochschule ( VHS) lädt Senioren unter dem Motto „Surf und Schlürf“ ins Internet-Café ein. Es ist kein Computerkurs im herkömmlichen Sinn, sondern als „individuelle Anleitung im Umgang mit dem Netz“ gedacht, wie die VHS erläutert. Dazu gibt es Tee oder Kaffee.

Fragen werden von Dozent Ingo Jungmann beantwortet. Auf Wunsch gibt es auch eine kurze Einweisung in die Suchtechnik. Das erste Treffen ist am Dienstag, 8. September, von 14 bis 16 Uhr in den VHS-Räumen im Rathaus in Hemmingen-Westerfeld. Es handelt sich aber um ein Dauerangebot, das nach jeweils zehn Terminen fortgesetzt wird. Ein Einstieg ist also jederzeit möglich. Jeder Teilnehmer zahlt 97 Euro. Anmeldungen sind im Internet auf leine-vhs.de und in der Hemminger VHS-Geschäftsstelle im Rathaus, Telefon (05 11) 23 11 30, möglich.

Internet-Café und Handytraining

Es gab in Hemmingen schon früher ein Internet-Café namens „Surf und Schlürf“, allerdings als Angebot der Bürgerstiftung Hemmingen von 2009 bis 2014. Senioren trafen sich in den Arnumer Jugendräumen, um ihr Wissen und ihre Erfahrungen beim Surfen im Netz zu erweitern.

Das erste Internet-Café "Surf und Schlürf" im Februar 2009 in Arnum (von links): Sigrid Ulrich, Gerhard Bubel und Dieter Ulrich. Quelle: Stefan Vogt (Archiv)

Dabei sollten sie mehr Sicherheit mit den modernen Medien gewinnen. Anleitungen bekamen die Teilnehmer von Profis in ihrem Alter. Die beiden Betreiber des Cafés hatten das Projekt dann aus persönlichen Gründen beendet. Eine Weiterentwicklung ist das Handytraining für Senioren, das die Bürgerstiftung seit Oktober 2018 anbietet. Seit März dieses Jahres pausiert das Angebot aber wegen der Corona-Pandemie.

Von Andreas Zimmer