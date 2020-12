Jahresrückblick: Das war 2020 in Hemmingen los 

Hemmingen

Es war ein besonderes Jahr mit vielen Höhen und Tiefen. In Hemmingen ist in den vergangenen zwölf Monaten auch neben Corona viel passiert. Zeit, alle bewegenden Themen Revue passieren zu lassen.

Neue Gebäude sind fertig

Im Mittelpunkt der angebotenen Führungen durch das umgebaute und erweiterte Vereinsheim steht die lichtdurchflutete neue Mehrzweckhalle mit ihrer Fußbodenheizung. Quelle: Torsten Lippelt

Für Juli geplant, wegen Corona erst im September: Die SV Arnum hat ihre neue Mehrzweckhalle und das erweiterte Vereinsheim gefeiert. Kosten: 1,2 Millionen Euro. Still endeten coronabedingt die Arbeiten am Gerätehaus Arnum. Kosten: 3,4 Millionen Euro.

Rat stimmt gegen Deichbau

Hochwasser Quelle: Feuerwehr (Fieguth)

Es gibt nicht nur die B-3-neu, die die Stadt in Befürworter und Kritiker teilt. Auch der Hochwasserschutz gehört dazu. Jahre vergingen, bis der Rat im Mai mehrheitlich entschied: Kein Deichbau für bis zu 20 Millionen Euro, stattdessen mehr Katastrophenschutz.

Alltagsradweg wird eröffnet

Halten Abstand auf dem Radweg: Hauke Jagau (von links), Claus Schacht-Gaida und Rüdiger Wilke. Quelle: privat

Statt Feier nur ein Proberadeln unter anderem mit dem Regionspräsidenten: Im Lockdown im Mai wird der Radweg Devese-Ronnenberg fertig. Kosten: 1,1 Millionen Euro. Im Vorfeld gab es viel Kritik, da parallel ein gleichlanger Radweg durch die Felder besteht.

Arnum hat wieder zwei Märkte

Zur Eröffnung des auf 1800 Quadratmetern rund 24.000 Artikel bietenden Edeka-Ladage-Frischemarktes gibt es unter anderem Grußworte von Bürgermeister Claus-Dieter Schacht, Inhaber Stefan Ladage und Geschäftsführer Steffen Döring. Der Edeka-Markt in Arnum ist eröffnet. Quelle: Torsten Lippelt

Hemmingens größter Stadtteil hat Juli wieder zwei Lebensmittelmärkte: Edeka-Ladage hat an der B3 in Arnum eröffnet und 1,5 Millionen Euro investiert. Penny ist ebenfalls an der B3. Derweil steht fest: Der Real-Markt in Devese wird unter einer neuen Marke weiterbestehen.

Die neue B 3 ist vielen zu laut

Die ersten Fahrzeuge rollen auf der B3-neu, hier der Blick von der Brücke Weetzener Landstraße in Devese in Richtung Hannover. Quelle: Andreas Zimmer

Rätselhaft bis am Tag zuvor: Wann genau wird die B3-neu Hemmingen eröffnet? Wie, deutete sich wegen Corona an: Keine Feierstunde, stattdessen wurden gegen Mittag am Freitag, 20. November, einfach die Absperrungen beiseite geräumt – unspektakulär für ein 70-Millionen-Euro-Projekt. Wasser in einer Senke bei Arnum war eines der Hindernisse auf der 7,5 Kilometer langen Trasse. Seit der Eröffnung beschweren sich Anwohner über Lärm. Im Dezember hat sich sogar eine Bürgerinitiative gebildet. Die Umgehung wird auch 2021 ein Thema bleiben.

Menschenkette als Zeichen gegen Rassismus

Die Schüler bilden eine Menschenkette rund um die Carl-Friedrich-Gauß-Schule. Quelle: Tobias Lehmann

Die rund 1500 Schüler der Hemminger KGS haben im Februar mit den Lehrern ein Zeichen gegen Rassismus und Intoleranz gesetzt. Sie bildeten eine Menschenkette rund um die Schule und erinnerten in einer Gedenkminute an das Attentat in Hanau eine Woche zuvor, bei dem ein 43-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund erschossen hatte.

Zitat des Jahres:

„Uh-uh-Uwe.“

riefen die Teilnehmer der Jahresversammlung, als die Ortsfeuerwehr Hiddestorf/Ohlendorf im Februar gleich drei Uwes feierlich mit Dankesworten und Geschenken aus dem Ortskommando entließ: den bisherigen Vizeortsbrandmeister Uwe Ernst, Uwe Schremmer, der die letzten 25 Jahre Schriftwart der Ortsfeuerwehr war, und den sechs Jahre als Gerätewart aktiven Uwe Fröchtling.

Zahl des Jahres: 1000

Kinderwünsche sind in zehn Jahren, seit es den Weihnachts-Wunschbaum in Hemmingen gibt, erfüllt worden - eine Aktion der Stadt und des Projekts Nachbarn helfen Nachbarn. Und dieses Weihnachten kommen weitere erfüllte Wünsche hinzu.

Menschen des Jahres

Klaus Grupe zeigt die Urkunde. Quelle: Torsten Lippelt

Klaus Grupe, Chef des Hemminger Kulturzentrums bauhof, hat im September das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland verliehen bekommen. Der Hemminger ermunterte zum Ehrenamt: „Es lohnt sich.“

Barbara Kiene (hier mit Hermann Heldermann) hat sich beim Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge verdient gemacht. Quelle: Torsten Lippelt

Barbara Kiene steht hier stellvertretend für die ehrenamtlichen Helfer im Hemminger Netzwerk für Flüchtlinge. Dieses hat im Dezember fürs Projekt Sprachvermittler den „Anerkennungs-Oscar“ des Aktionsbündnisses Niedersachsen gewonnen.

Das in Devese wohnhafte närrische hannoversche Prinzenpaar stürmt am Donnerstag das Hemminger Rathaus. Ihre Lieblichkeit Stephanie I. (links) schneidet dabei anlässlich der Weiberfastnacht Bürgermeister Claus-Dieter Schacht (rechts) mit einer Schere seine Krawatte ab. Prinzgemahl Andreas I. (Mitte) zeichnet den Bürgermeister dafür mit dem närrischen Prinzenorden aus. Quelle: Torsten Lippelt

Die Karnevalssession konnten sie noch abschließen, dann kam Corona: Seine Tollität Andreas I. und Ihre Lieblichkeit Stephanie I. waren das hannoversche Prinzenpaar aus Hemmingen. Das gab es seit der Session 1983/1984 nicht.

Von Andreas Zimmer und Sarah Istrefaj