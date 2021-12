Die Corona-Pandemie hat 2021 das Leben in Hemmingen stark geprägt. Es gab aber auch andere Themen, die die Menschen in Hemmingen bewegt haben. Diese fünf hatten bei unseren Lesern besonders viel Resonanz.

Real in Hemmingen ist Geschichte. Geschichtsträchtig ist auch der viele Schnee. 2021 passiert viel online (Bild in der Mitte und rechts). Beim Lärmschutz an der B-3-Ortsumgehung hingegen ist nichts passiert, was zu Protestaktionen führt (Zweites Bild von rechts). Quelle: Andreas Zimmer/Harald Schneider/privat (Archiv)