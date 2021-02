Hemmingen-Westerfeld

Der Tag der offenen Tür findet in diesem Jahr an der Carl-Friedrich-Gauß-Schule (KGS) digital statt. Am Freitag, 5. März, will die Einrichtung für Eltern und Viertklässler, die nach den Sommerferien eine weiterführende Schule besuchen, auf ihrer Homepage zahlreiche Informationen zur Verfügung stellen. Auf der Internetseite cfg.schule können Besucher die Angebote in kurzen Videoclips, Bildern und Texten kennenlernen. Die Filmsequenzen hat die Schule extra für den digitalen Tag der offenen Tür erstellt. Eltern, die darüber hinaus Fragen haben, können diese per E-Mail an info@kgshemmingen.de oder telefonisch unter (0511) 42037200 stellen.

Große Resonanz auf digitale Infoabende

Ende Januar und Anfang Februar hatte die Schule bereits zwei digitale Informationsabende für Eltern von Viertklässlern angeboten. Dabei stellten Schulleiter Gregor Ceylan und der didaktische Leiter Stefan Ludes die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in einer Videokonferenz vor und beantworteten im Anschluss Fragen der Eltern. „Wir

hatten darauf eine sehr gute Resonanz“, sagt Ludes. „An beiden Abenden waren jeweils mehr als 100 Teilnehmer dabei.“ Einen ebenso großen Zuspruch erhofft sich die Schule an der Hohen Bünte nun auch für ihren ersten digitalen Tag der offenen Tür. Zur KGS Hemmingen gehören rund 1600 Schüler.

Von Stephanie Zerm