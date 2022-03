Hemmingen

Die Carl-Friedrich-Gauß-Schule in Hemmingen-Westerfeld richtet ihren Tag der offenen Tür wegen der Corona-Pandemie erneut digital aus. Eltern sowie Schülerinnen und Schüler können sich am Freitag, 11. März, auf der Internetseite cfg.schule in kurzen Videoclips, Bildern und Texten über das Angebot der Gesamtschule informieren.

Auch die Anmeldungen für das Schuljahr 2022/2023 sollten kontaktlos erfolgen. Die Unterlagen können von Freitag, 29. April, bis Dienstag, 3. Mai, in den Briefkasten am Haupteingang geworfen oder auf dem Postweg an die Carl-Friedrich-Gauß-Gesamtschule, Hohe Bünte 4, 30966 Hemmingen geschickt werden. Die Schule stellt die nötigen Dokumente auf ihrer Internetseite zum Download bereit.

Tag der offenen Tür: Lehrer beantworten Fragen

Fragen beantworten die Lehrerinnen und Lehrer für den Hauptschulzweig unter Telefon (05 11) 42 03 72 15, den Realschulzweig unter Telefon (05 11) 42 03 72 12 und für den Gymnasialzweig unter Telefon (05 11) 42 03 72 17 am Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April, jeweils von 10 bis 15 Uhr.

Von Tobias Lehmann